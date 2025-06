Com Jon Jones aposentado, Jailton Malhadinho desafia Tom Aspinall pelo título do UFC

A notícia da aposentadoria de Jon Jones trouxe desdobramentos imediatos para a categoria dos pesos-pesados. O primeiro deles foi a promoção de Tom Aspinall de campeão interino para campeão linear da categoria. Agora, a grande dúvida gira em torno de quem será o adversário do inglês na próxima rodada. Atento ao cenário, Jailton 'Malhadinho' já se disponibilizou para uma eventual disputa de cinturão.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o brasileiro parabenizou Aspinall pela promoção e classificou um confronto contra o inglês como a "única luta que faz sentido". Para se consolidar como o favorito ao posto de desafiante, Jailton ainda questionou o mérito de Ciryl Gane, possivelmente seu principal concorrente para a vaga de 'próximo da fila' pelo cinturão.

"Parabéns, campeão. Você merece isso (virar campeão linear). Agora, vamos fazer a única luta que faz sentido! Aspinall vs Almeida pelo título mundial dos pesos-pesados. O Gane já fugiu de você e de mim antes, já lutou pelo cinturão e perdeu duas vezes, e sua última vitória foi um roubo", declarou o peso-pesado baiano, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Categoria destravada

Com o fim da novela sobre o desfecho de Jon Jones e sua consequente aposentadoria, a divisão dos pesados tende a respirar novos ares. E prova disso foi que Aspinall, em seu primeiro pronunciamento como campeão linear, prometeu aos fãs um reinado ativo no UFC. Vale ressaltar que o inglês não luta desde julho de 2024, pois estava no aguardo de uma possível superluta contra 'Bones'. Sendo assim, Tom agora quer correr atrás do tempo perdido e deve voltar a competir em breve.

Congrats champ. You deserve that

Now, lets make the only fight who make sense! Aspinall vs Almeida for undisputed HW title of the world

Gane ducks you and me before, already fought for the belt and lost 2-times, and his last win was a robbery@AspinallMMA @danawhite @Mickmaynard2 pic.twitter.com/RiTrNu4CCj

- Jailton Almeida "Malhadinho" (@Malhadinho_UFC) June 21, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok