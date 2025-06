Atlético-GO marca no final e bate o Volta Redonda pela Série B

Neste domingo, o Atlético-GO venceu o Volta Redonda por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Os gols da partida foram anotados já na reta final do segundo tempo, dos pés de Caio Dantas e Sandro Lima.

Desta maneira, o Dragão, agora com 18 pontos, subiu ao décimo lugar da Segunda Divisão. O Volta Redonda, por sua vez, permaneceu na 17ª colocação - abrindo a zona de rebaixamento da competição - com apenas 11 unidades conquistadas.

Pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão, o Atlético-GO retorna aos gramados no próximo sábado (21) para enfrentar o Vila Nova, às 16h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Já o time do Rio de Janeiro, no próximo domingo (29), às 16h, mede forças diante do Operário-PR, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Os gols

Aos 42 minutos do segundo tempo, Robert fez um cruzamento perfeito pela direita e encontrou Caio Dantas na área para inaugurar o marcador para o Atlético-GO. O atacante subiu bem e cabeceou com firmeza no canto, sem chances para o goleiro Jean Drosny, abrindo o placar para o Dragão.

Pouco depois, aos 52 minutos, já nos acréscimos da partida, Sandro Lima recebeu a bola na entrada da área, girou com liberdade e finalizou com categoria, mandando no ângulo esquerdo de Jean Drosny. Um belo gol que sacramentou a vitória do Atlético-GO.