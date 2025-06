Com 100% de aproveitamento, Palmeiras sub-11 goleia e vence torneio do Japão

A equipe sub-11 do Palmeiras goleou o Sanfrecce Hiroshima-JPN, neste domingo, e conquistou a Bellmare International Cup, no Japão. O Verdão venceu por 7 a 0, com gols de Fábio Júnior, Davi Calinke, Mateus Rando, Tomás Amaral, Joaquim Guerra, Davi Gomes e PH Neto.

O Palmeiras terminou a competição com seis vitórias em seis jogos e 100% de aproveitamento. Foram 43 gols marcados ao longo do torneio e apenas dois sofridos. Nicolas Alexandre foi o artilheiro da competição, com 11 bolas na rede, e PH Neto foi eleito o melhor jogador do campeonato.

Esse foi o quinto título do Palmeiras na Bellmare International Cup. O Verdão já havia levantado a taça nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2024. Além disso, foi o quarto troféu do sub-11 em 2025, junto com a GO Cup, Sanca Cup e Copa Verde.