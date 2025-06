Cavani se recupera e reforça Boca em busca de goleada e vaga nas oitavas

O Boca Juniors tem uma missão complicada na última rodada da fase de grupos do Mundial para se classificar no Grupo C, mas vai contar com o reforço de Edinson Cavani, desfalque nos dois primeiros jogos, para isso.

O que aconteceu

O atacante uruguaio está recuperado de uma lesão na panturrilha. Ele voltou a treinar normalmente com os companheiros e pode começar a partida contra o Auckland City (NZL) ou, ao menos, ficar à disposição no banco de reservas.

Para se classificar, o Boca precisa de uma combinação de resultados: vencer e torcer por uma derrota do Benfica (POR) diante do Bayern de Munique (ALE). Além disso, a equipe argentina precisa tirar uma diferença de sete gols de saldo em relação aos portugueses.

A tarefa com cara de 'missão impossível' passa a ser mais plausível diante dos primeiros resultados do Auckland City. A equipe neozelandesa foi goleada por 10 a 0 pelo Bayern e por 6 a 0 pelo Benfica nas duas primeiras rodadas.

Boca Juniors e Auckland City se enfrentam na próxima terça (24), às 16h (de Brasília), no Geodis Park, em Nashville. No mesmo dia e horário, Benfica e Bayern duelam no Estádio Bank of America, em Charlotte.