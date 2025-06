Casper Ruud desiste de Wimbledon por lesão e 3º Grand Slam do ano já tem 9 baixas no masculino

O norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo e atualmente no 16º posto, é mais uma jogador a desistir da disputa de Wimbledon. O tenista sofreu uma lesão no joelho em Roland Garros e acabou não se recuperando para a disputa do terceiro Grand Slam do ano. Com sua baixa, já são nove ausências confirmadas para o torneio masculino que começa no dia 30 de junho.

"Ele está de volta às quadras e as coisas estão melhorando, mas infelizmente é um pouco cedo para jogar partidas melhor de cinco", informou sua empresária, Tina Falster, à agência de notícias norueguesa NTB na noite de sábado.

O norueguês desistiu do Torneio de Mallorca para tentar se recuperar a tempo de jogar em Wimbledon, mas as dores permanecem e ele não tem resistência para atalhas que podem durar três horas em quadra. A ideia é voltar na gira de quadra dura nos Estados Unidos em preparativo para o US Open, agendado para agosto.

Vice campeão três vezes em Grand Slams, Ruud jamais conseguiu passar da segunda rodada de Wimbledon, definindo o torneio na grama inglesa como "competição para golfistas." Ele prefere atuar no saibro, onde chegou à final de Roland Garros por duas vezes.

A desistência de Casper Ruud não é a única no All England Club. Além dele, o jovem prodígio francês Arthur Fils, 15º do ranking da ATP, o norte-americano Sebastian Korda, o chileno Alejandro Tabilo, o experiente japonês Kei Nishikori, o finlandês Emil Ruusuvuori, o australiano Nick Kyrgios e os chineses Juncheng Shang e Zhizhen Zhang já anunciaram que não estarão em Wimbledon por problemas físicos/contusões.