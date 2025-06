Calderano vence algoz de Paris-2024 e leva o bi no Star Contender

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Hugo Calderano voltou ao topo do pódio no circuito internacional do tênis de mesa. Ele conquistou a medalha de ouro no Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia, ao bater o francês Felix Lebrun por 4 sets a 2, com parciais de 12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/9 e 11/6, em final disputada na manhã de hoje (22).

O bicampeonato do torneio acontece no dia que Calderano completa 29 anos. No ano passado, o brasileiro também enfrentou Felix Lebrun e, na ocasião, triunfou por 4 sets a 0.

O duelo valeu como uma espécie de revanche olímpica. Nos Jogos de Paris-2024, eles se encontraram na disputa do bronze e o francês levou a melhor.

Hugo vive boa fase em 2025. Ele foi campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa em abril, e foi vice do Mundial em maio.

HUGO CALDERANO É BICAMPEÃOOOO!!!!!! 🏆🏆



MAIS UM PRA CONTA DO MAIOR QUE NÓS TEMOS!!!! ELE DEFENDEU SEU TÍTULO DO WTT DE LJUBLJANA E FAZ HISTÓRIA MAIS UMA VEZ!!!



UM MONSTRO! UMA MÁQUINA! UMA BESTA ENJAULADA! UM GÊNIO! UM FENÔMENO! UM COLOSSO! #HUGOAT, EU TE AMO!!!! 💚💛 pic.twitter.com/6HTsNFmHjG -- CBTM (@CBTM_TM) June 22, 2025

Na semifinal, Calderano eliminou Alexis Lebrun, irmão de Felix, por 3 a 2. Anteriormente, ele já havia passado pelo francês Flavien Coton, na estreia, pelo taiwanês Kao Cheng-Jui e pelo crotata Tomislav Pucas.

O jogo

Hugo começou bem o jogo e fechou o primeiro set em 12 a 10. No segundo, Lebrun esteve melhor em um momento do duelo e chegou a 9 a 5 no placar, mas Calderano reagiu e fechou em 15 a 13.

O equilíbrio se manteve no terceiro set, com os mesatenistas conseguindo acertar bons ataques, e Lebrun fechou em 13 a 11. O francês manteve o ritmo e empatou o jogo ao fechar o quarto set em 11 a 8.

Cslderano voltou a ficar na frente do placar ao vencer o quinto por 11 a 9. No set seguinte, fechou em 11 a 6 e garantiu o título.