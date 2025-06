Bryan Gates celebra camp da NBA no Basil: "Uma oportunidade incrível para todos"

Bryan Gates, assistente técnico do Philadelphia 76ers (NBA), mostrou o quanto se sentiu à vontade entre os cerca de 150 meninos e meninas durante os quatro dias do NBA Basketball School Brasil, que foi realizado no Clube Atlético Monte Líbano e Clube Ipê, em São Paulo.

"A alegria e a vontade desses jovens foi o que mais me impressionou. A dedicação deles, a paixão que todos demonstraram pelo basquete, aproveitando cada minuto do camp. Isso é muito importante. Estou muito feliz por ter vindo mais uma vez ao Brasil, fiz amizades aqui e é sempre uma recepção muito calorosa, todos são sempre muito simpáticos. Tivemos um excelente camp, um grande time de técnicos, uma oportunidade incrível para esses meninos e meninas, uma experiência que todos vamos levar para sempre", afirmou ele, que já passou por New Orleans Hornets, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Minnesota Wolves e Sacramento Kings, antes de chegar à Filadélfia.

Alex Garcia, ex-capitão da Seleção Brasileira e embaixador do evento ao lado de Helen Luz, também falou sobre o camp. "Para mim, é sempre muito especial participar dos camps da NBA, poder estar próximo dessa molecada, ajudando, orientando, brincando com eles. É uma troca muito legal, saímos sempre renovados e leves porque o ambiente, ainda que exija seriedade pelos treinamentos, é muito divertido".

Ao final, o corpo técnico premiou os vencedores dos desafios e destaques do camp. O NBA Basketball School Brasil contou com uma programação de atividades dentro e fora de quadra, como a visita na NBA House, montada no Parque Villa-Lobos, e um bate-papo com Izabel Varejão e Bella Nascimento, atletas da Seleção Brasileira feminina adulta.

"Cada camp é único, é especial, reencontramos meninos e meninas que já participaram de camps ou clínicas em outros anos, mas o brilho nos olhos de todos, a vontade de estar aqui, de evoluir, de aproveitar cada segundo, é o mesmo. Reunimos um grupo de técnicos de altíssimo nível, tivemos o coach Gates com a gente, e foi bom ver que temos uma geração interessada, focada, motivada, disposta a escutar, aprender e que ama o jogo", frisou Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina.

O NBA Basketball School camp reuniu cerca de 150 meninos e meninas em três camps simultâneos em duas sedes (Clube Monte Atlético Líbano e Clube Ipê): o Basketball Camp (masculino / 11 a 17 anos), o G!rls Camp (feminino / 11 a 17 anos) e o Kids Experience (crianças de 6 a 11 anos). Jovens e crianças de nove estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia) estarão respirando o melhor do basquete acompanhados por grandes nomes do basquete.

Além de Gates e Alex, estiveram em São Paulo: Helen Luz (campeã mundial, medalhista olímpica e ex-WNBA), Flávio Espiga (Fortaleza Basquete), Cristiano Cedra (assistente técnico da Seleção Brasileira feminina nos Jogos Rio-2016 e Londres-2012) e Vitor Galvani (Pinheiros e ex-assistente técnico do México City Capitanes / NBA G-League).