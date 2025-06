Brasileiros puxam fila e faturam R$ 77 milhões na fase de grupos do Mundial

Juntos, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já garantiram R$ 77 milhões de premiação por suas campanhas nas duas primeiras rodadas da fase de grupos da inédita Copa do Mundo de clubes.

O que aconteceu

Botafogo e Flamengo lideram a lista, faturando R$ 22 milhões pelas suas duas vitórias. A Fifa paga US$ 2 milhões (R$11 milhões, na cotação atual) por cada triunfo nesta primeira fase do torneio. Por enquanto, apenas o Bayern lucrou o mesmo que a dupla.

Palmeiras e Fluminense vêm logo atrás, embolsando R$ 16,5 milhões por registrarem uma vitória e um empate até então. Cada empate rende US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões), sendo que os times apenas não recebem bônus em caso de derrota.

Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial Imagem: Lee Smith/REUTERS

O quarteto brasileiro ainda pode lucrar mais R$ 85 milhões na terceira rodada, ultrapassando a casa dos R$ 160 milhões combinados antes do mata-mata. O cálculo foi feito considerando que os quatro times vençam seus jogos restantes e avancem às oitavas, o que significa por si só um prêmio de US$ 7,5 milhões (R$ 41 milhões).

As premiações são cumulativas e se juntam à cota de US$ 15,21 milhões (R$ 84 milhões) que os clubes já asseguraram apenas pela participação no torneio. Os bônus se somam à medida que o time vai avançando no torneio. A classificação à final rende ao menos 30 milhões de dólares (R$ 164,8 milhões) ao vice, com o campeão faturando, além do título, 40 milhões de dólares (R$ 220 milhões).

O Brasil chega invicto à rodada final antes das oitavas. Até o momento, são seis vitórias e dois empates na competição, registrando aproveitamento de mais de 83%.

Bônus dos brasileiros na fase de grupos

Jogadores do Palmeiras comemoram o primeiro gol sobre o Al Ahly, pelo Mundial Imagem: Susana Vera/Reuters

Botafogo : 22 milhões

: 22 milhões Flamengo : 22 milhões

: 22 milhões Fluminense : 16,5 milhões

: 16,5 milhões Palmeiras: 16,5 milhões

Premiação por fase do Mundial