Brasil bate Canadá em amistoso com casa cheia e show de estrelas da LBF

Em dia de Jogo das Estrelas da LBF e reinauguração do ginásio do Pacaembu lotado, o Brasil atropelou o Canadá por 74 a 55, em partida amistosa para coroar o evento, na noite de hoje.

A seleção feminina liderou o placar de ponta a ponta contra as canadenses e contou com show à parte de duas cestinhas da liga brasileira: Vitória Marcelino e Thayná Silva. As jogadoras de Sesi Araraquara e Sampaio, respectivamente, fizeram uma apresentação de gala, com 28 pontos somados juntas.

Bella Nascimento foi a grande pontuadora da noite. A jovem, nascida nos EUA e filha de mãe brasileira, saiu do banco de reservas para amassar a defesa adversária com 19 pontos.

Além da partida, o dia de eventos marcou a reinauguração do Ginásio Poliesportivo Mercado Livre. Brasil x Canadá foi primeiro jogo de elite na quadra desde a abertura, em 26 de janeiro.

Logo no início da tarde, o Pacaembu já tinha sido palco do Jogo das Estrelas, com os desafios de habilidades das principais jogadoras da Liga de Basquete Feminino. Tassia, do Corinthians, foi campeã no Desafio de Habilidades. Jeanne, do Ourinhos, venceu o Desafio Três Pontos e, por fim, a gringa Mia Hopkins, do Cerrado Basquete, foi Rainha de Quadra, campeã no Desafio 1x1.

Brasil lidera de ponta a ponta e vence Canadá

O Brasil começou dominante no primeiro quarto, com defesa sólida e muita mobilidade no ataque, com a pivô Aline Moura afiada nos arremessos. A seleção abriu 10 x 0 com tranquilidade. Demorou até Tara Wallack converter os 3 primeiros pontos para o Canadá. As visitantes conseguiram equilibrar o jogo, mas só tiveram chutes de fora do garrafão.

A seleção brasileira aumentou a diferença no período seguinte, principalmente em pontos de contra-ataques puxados pela ala Thayná Silva. O placar chegou a ficar 28 x 15 para as brasileiras, com Thayná comandando as ações. No entanto, Sami Hill se destacou com resultado parcial fechou em 31 x 29 para as donas da casa.

Os arremessos da linha de três foram o principal problema do Brasil no terceiro quarto, quando a partida voltou a ficar equilibrada. Enquanto as brasileiras se esforçavam para acertar de fora da área, A armadora Shy Day-Wilson organizou as jogadas e, por algumas vezes, ficou livre para servir Wallack, que não desperdiçou as tabelinhas. Assim, as canadenses encostaram no marcador.

Já na reta final, a ala/pivô Vitória Marcelino foi impecável nos chutes de três, marcou seu duplo, e as brasileiras voltaram a dominar. Bella Nascimento, que saiu do banco de reservas, só não fez chover em quadra, com nada menos do que 19 pontos. Na retranca, Aline Moura liderou os rebotes, com 12 no total.