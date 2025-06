Brasil vence o Canadá no último amistoso antes da AmericupW

A Seleção Brasileira de basquete feminino venceu o Canadá por 74 a 55 neste domingo, no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo. A partida faz parte da preparação do Brasil para a disputa da AmericupW, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 28 de junho e 6 de julho.

Bella Nascimento foi a cestinha da partida, com 19 pontos e duas assistências, seguida de Vitória Marcelino, com 18 pontos, seis rebotes e duas assistências.

O Brasil estreia na AmericupW contra as Argentinas, no próximo sábado, às 15h10 (de Brasília). Kamilla Cardoso e Damiris Dantes, que disputam a WNBA, não participaram do jogo contra as canadenses e se juntam ao grupo só em Santiago. A treinadora Pokey Chatman também só se juntará ao elenco posteriormente.

Na primeira fase, a Seleção Brasileira enfrenta ainda Canadá, República Dominicana e El Salvador. A Fiba destinará a vaga direta para a Copa do Mundo de basquete em 2026 apenas ao campeão da AmericupW. O torneio também classifica do segundo ao sexto para o Pré-Mundial.

Que orgulho de todo o time. Grande vitória da Seleção Brasileira feminina contra o Canadá em São Paulo, com o Ginásio Poliesportivo Mercado Livre lotado. pic.twitter.com/EOpC6t6uzb ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 22, 2025

O jogo

O Brasil começou melhor na partida e abriu 12 pontos de vantagem antes do Canadá pontuar. As canadenses reagiram com cestas triplas no fim do primeiro quarto, mas seguiram com dificuldades diante da defesa brasileira. No segundo quarto, Catarina Ferreira e Vitória Marcelino comandaram o ataque nacional, e o Brasil foi para o intervalo vencendo por 49 a 44.

Bella Nascimento brilhou na volta do intervalo, marcando dez pontos e sendo destaque do terceiro quarto. Na reta final, o Brasil manteve o ritmo com boas atuações de Alana, Catarina e Vitória, garantindo a vitória apesar da reação canadense.