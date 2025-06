Botafogo: Jair chama a atenção do Real Madrid, diz site espanhol

A boa campanha no Super Mundial de Clubes colocou o elenco do Botafogo na vitrine do futebol. Tanto que o site espanhol "Bernabeu Digital" informou que o Real Madrid-ESP está de olho em Jair.

O defensor teve boas atuações contra Seattle Sounders-EUA e PSG-FRA. Jair chegou no começo da temporada e vem se firmando como um dos destaques da equipe comandada por Renato Paiva.

Jair está envolvido em negociação com o Nottingham Forest-ING. No entanto, o acordo ainda não está fechado.

Qual o valor de Jair?

Segundo o site espanhol, o valor de mercado de Jair gira em torno de 13 milhões de euros (R$ 82,6 milhões).

Dentro de campo, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Atlético de Madri-ESP, nesta segunda-feira, em Los Angeles.