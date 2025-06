Base no Bayern e turco por decisão: quem é Yildiz, artilheiro da Juventus

Kenan Yildiz, 20, foi o grande destaque da vitória da Juventus por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca (MAR), com dois gols marcados, alcançando a artilharia do Mundial, com três - ele já havia balançado as redes contra o Al Ain (EAU), na estreia..

O que aconteceu

Dono da camisa 10, o atacante estreou na Juventus em 2023/24 e se firmou como titular na atual temporada. Ele já tem mais de 80 jogos com a camisa da Velha Senhora, com 16 gols marcados e seis assistências.

O jogador foi formado nas categorias de base do Bayern, onde chegou em 2019. Em 2022, no entanto, ele optou por completar a formação na Juventus, assinando com o clube italiano para atuar na equipe sub-19.

Nascido em Regensburg, na Alemanha, Yildiz escolheu defender a Turquia, país do pai dele. Na seleção, ele usa a camisa 19, e já disputou a Euro 2024 e a Liga das Nações 2024/25.

Ao fim da partida contra o Wydad, Yildiz reclamou de um gol que a arbitragem lhe teria 'roubado'. O primeiro gol da Juventus na partida saiu a partir de uma finalização do atacante que teve desvio fatal do zagueiro Boutouil, que ficou com o crédito do gol.

Yildiz ainda disse que o segundo gol da Juventus na partida foi o mais bonito em sua passagem pelo clube. Ele foi eleito o melhor em campo pela organização do torneio.