Atlético-GO 'acorda' no fim, supera o Volta Redonda e ganha respiro na Série B

No duelo na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO acordou na reta final e superou o Volta Redonda neste domingo, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 13ª rodada. Com gols de Caio Dantas, 43 minutos, e Sandro Lima, aos 52 minutos do segundo tempo, venceu por 2 a 0, para ganhar um respiro na tabela e, de quebra, empurrar o adversário para a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou a 18 pontos, subindo para o 10º lugar, empatado com a Ferroviária, porém levando vantagem no critério de saldo de gols (2 a 1). Já o Volta Redonda voltou a figurar na zona de descenso, com apenas 11 pontos e podendo cair ainda mais na tábua de classificação ao fim da rodada.

O duelo começou com freio de mão puxado. O Atlético-GO tinha o domínio da partida, com mais posse de bola, porém com muitos passes laterais sem nenhuma objetividade. Quando conseguiu construir algo, Alejo, livre de marcação, cabeceou para fora, perdendo uma grande chance.

O Volta Redonda também era pouco ofensivo. Priorizando a marcação, cercava o adversário e não explorava o contra-ataque. Na reta final até teve um alento, com sequência de cruzamentos na área, mas todas sem sucesso. Após o apito da árbitra, o time da casa saiu de campo bastante vaiado.

O Atlético-GO até voltou melhor do intervalo, entretanto a efetividade passava longe. Ocupando mais o campo ofensivo, buscou arriscar mais à gol, mas nada que levasse perigo. Por sua vez, o Volta Redonda seguiu com a postura defensiva e desperdiçou uma grande chance com MV, em contra-ataque, saindo cara a cara com o goleiro goiano.

Após o susto, o time da casa acordou. Kauan chutou bonito e Jean Drosny fez a defesa. Logo depois, Federico Martínez finalizou colocado e o goleiro voou para defender de mão trocada. De tanto insistir, o gol enfim saiu. Robert cruzou na medida e Caio Dantas abriu o placar de cabeça, aos 43 minutos. Nos acréscimos, aos 52, Sandro Lima bateu rasteiro de fora da área e sacramentou a vitória para alívio do time goiano.

O Atlético-GO agora vira a chave para o clássico goiano diante do Vila Nova, marcado para o próximo sábado, às 16h, na casa do rival, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia. Já o Volta Redonda atua no domingo, às 16h, contra o Operário-PR, em casa, no estádio Raulino de Oliveira, no estado do Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 0 VOLTA REDONDA

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ruan, Alix Vinícius (Matheus Felipe), Wallace e Conrado (Shaylon); Willian Maranhão (Robert Santos), Rhaldney e Kauan (Sandro Lima); Frederico Martínez, Caio Dantas (Luizão) e Alejo Cruz. Técnico: Fábio Mathias.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Gabriel Bahia (Vitinho Lopes); Wellington Silva; Pierre, Robinho (Henrique Silva), Raí (André Luiz), MV (Léo Ceará) e Sánchez; Ítalo (Hyuri). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Caio Dantas, aos 43, Sandro Lima, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alix Vinícius, Robert Santos, Kauan e Willian Maranhão (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - PK (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).