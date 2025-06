Atlético de Madrid x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Após fazer história ao vencer o Paris Saint-Germain, o Botafogo decide a sua vida no Mundial de Clubes nesta segunda-feira. O Glorioso encara o Atlético de Madrid a partir das 16h (de Brasília), no Rose Bowl, em Pasadena, pela última rodada do Grupo B.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da TV Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), DAZN (Streaming) e CazéTV (YouTube).

CRAQUE EM COMUM! ??????? Revelado pelo Glorioso e com duas Copas do Mundo no currículo, Alemão também marcou o nome na história do @Atleti! #FIFACWC #TakeItToTheWorld ? Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc ¡CRACK EN... pic.twitter.com/UNwBYTjYDf ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 21, 2025

O Glorioso lidera a chave com seis pontos, três a mais do que PSG e Atlético de Madrid. Assim garante a primeira colocação em caso de um empate. Para ser eliminado, o Glorioso teria que perder por três ou mais gols de diferença, além do PSG, no mesmo horário, vencer o Seattle Sounders, lanterna sem ter pontuado e sem chances de avançar.

Renato Paiva, técnico do Botafogo, espera que sua equipe tenha o mesmo desempenho do duelo com o PSG. Ele afastou o clima de euforia pelo triunfo diante do vencedor da Liga dos Campeões.

"Nós queremos andar para frente na competição. Não estamos classificados e temos mais um jogo pela frente. O foco está todo nisso", disse.

Para este duelo, o treinador deve manter Allan no meio, repetindo a escalação contra o PSG.

Pelo lado do Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone espera problemas.

"Vai ser difícil pois o Botafogo é um time que marca com linhas firmes e tem uma dupla de zaga muito alta. Mas temos como vencer", comentou.

Simeone vai repetir a escalação que venceu o Seattle Sounders por 3 a 1 na rodada passada.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO DE MADRID X BOTAFOGO

Local: Rose Bowl, em Los Angeles ( Estados Unidos)



Data: 23 de junho de 2025 (Segunda-feira)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Cesar Ramos (México)



Assistentes: Alberto Morin (México) e Marco Bisguerra (México)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Marcos Llorente, Giménez, Le Normand e Galan; Koke, De Paul, Barrios e Simeone; Alvarez e Sorloth



Técnico: Diego Simeone

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Renato Paiva