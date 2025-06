Após vitória, Renato Gaúcho vê falta de foco do Fluminense contra o Ulsan HD e destaca segundo tempo da equipe

O Fluminense venceu o Ulsan HD-KOR, neste sábado, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O técnico Renato Gaúcho falou sobre a partida e destacou a cobrança por foco no intervalo para buscar a virada.

"Nós estávamos bem na partida e fizemos o gol, o que era importante. No momento em que tomamos o gol, teve a parada técnica, nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. No intervalo, corrigi algumas coisas, cobrei outras, porque a coisa que mais converso com meu grupo é para eles ficarem focados durante os 90 minutos. No momento em que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. Não ficamos focados como deveríamos e tomamos a virada. Um jogo que, teoricamente, poderíamos ter saído com a vitória no intervalo, a gente complicou. A gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos modificações, a equipe voltou a crescer, a ficar focada e conseguimos o resultado que viemos buscar", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

VEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNCEEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEEENNNNNSEEEEEEEEEEEEEE! JHON ARIAS, NONATO, FREYTES E KENO FIZERAM, O FLU VIROU E VENCEU O ULSAN HD POR 4 A 2 NA @FIFACWC! ?????????????? EU TE AMO, FLUMINENSE FOOTBALL CLUB! Todos os jogos do Fluminense de graça no app... pic.twitter.com/14BmUGOHaB ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 21, 2025

No MetLife Stadium, Jhon Arias abriu o placar para o Fluminense com um golaço de falta. No entanto, ainda antes do intervalo, o Ulsan HD buscou a virada com gols de Lee Jin-Hyun e Wang-Sang na reta final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou melhor e buscou a vitória. Nonato empatou e Juan Freytes recolocou o Tricolor na liderança da partida. Já nos acréscimos, Keno marcou o quarto gol e garantiu os três pontos para a equipe brasileira.

"Começamos bem, depois demos uma caída, o adversário se aproveitou e virou. Conversamos no vestiário e organizamos o time novamente. Empatamos, conseguimos o gol da vitória e depois fizemos o quarto, que nos deu tranquilidade. Acho que valeu pela atitude do grupo no segundo tempo, de virar um jogo tão difícil. Não tem mais futebol fácil para ninguém. Você tem que estar concentrado, focado durante os 90 minutos, porque, no momento em que você desfoca, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu no final do primeiro tempo. Não ficamos focados como deveríamos e tomamos a virada. No intervalo, nós conversamos, voltamos com outra atitude no segundo tempo e conseguimos a vitória, que nos dá uma tranquilidade a mais", analisou Renato Gaúcho.

Calendário do Fluminense

Com o resultado, o Fluminense assumiu a liderança do grupo F do Mundial de Clubes, com quatro pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund-ALE, que leva desvantagem no saldo de gols. Por outro lado, o Ulsan-HD é o lanterna da chave e já está eliminado.

A equipe do técnico Renato Gaúcho volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando encara o Mamelodi Sundowns-RSA, pela terceira rodada da fase de grupos, no Hard Rock Stadium, em Miami. O Fluminense precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas de final da competição.

"Um jogo difícil e muito perigoso. Vamos preparar da mesma maneira que nos preparamos desde que chegamos. Temos que ter a mesma atenção que tivemos no jogo contra o Borussia Dortmund. Sem a bola, vamos tomar os cuidados defensivos. Com a bola, vamos jogar e buscar o gol. Jamais vou preparar minha equipe para jogar pelo empate. A gente respeita o adversário, mas sabe do nosso potencial. Vamos procurar neutralizar as principais jogadas deles, mas vamos jogar buscando o gol", projetou Renato Gaúcho.