Amazonas vira sobre o Vila Nova fora de casa e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

O Amazonas conquistou uma vitória fundamental neste domingo, ao derrotar o Vila Nova por 2 a 1, de virada, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe amazonense chegou aos 13 pontos, subiu para a 17ª colocação e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O time goiano, por sua vez, desperdiçou a chance de se aproximar do G-4 e permanece com 16 pontos, em 13º lugar.

O início foi equilibrado, com o Amazonas tentando assumir o controle da posse de bola e finalizando de fora da área. Mas foi o Vila Nova quem foi mais objetivo no ataque. Aos 17 minutos, Guilherme Parede foi derrubado na área pelo goleiro Pedro Caracoci, e o árbitro assinalou o pênalti. Jean Mota cobrou com precisão aos 19 e colocou os visitantes na frente.

A reação do Amazonas veio ainda no primeiro tempo. Explorando o lado direito, a equipe encontrou espaço para crescer. Aos 31, Thomás Luciano fez bom cruzamento e Kevin Ramírez apareceu na área para empatar de cabeça. O gol animou o time da casa, que passou a frequentar mais o campo ofensivo, embora sem transformar o volume em novas finalizações no alvo até o intervalo.

Na segunda etapa, o Vila Nova voltou tentando pressionar e chegou a ter um pênalti marcado, mas a decisão foi corretamente anulada após revisão do VAR. O lance deu moral ao Amazonas, que cresceu no jogo e virou aos 25 minutos com um golaço de Robertinho: após sobra na entrada da área, ele limpou a marcação e finalizou com força no ângulo, com a bola ainda tocando na trave antes de entrar.

O cenário ficou ainda mais favorável à equipe da casa quando, aos 32, Bernardo Schappo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Com um a mais, o Amazonas passou a administrar o resultado e controlou o ritmo até o apito final, garantindo uma vitória essencial diante de sua torcida.

Na próxima rodada, o Vila Nova faz o clássico com o Atlético-GO no sábado, às 16h, no OBA, em Goiânia (GO). No domingo, às 19h, o Amazonas visita o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 1 VILA NOVA

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Thomás Luciano (Vitão), Rafael Vitor, Jackson e Fabiano; Matheus Blade, Larry Vásquez (Robertinho) e Domingos (Joaquín Torres); Kevin Ramírez, Zabala (Rafael Tavares) e Aldair Rodríguez (Dener). Técnico: Guilherme Alves.

VILA NOVA - Halls; Elias, Weverton, Bernado Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov (Higor) e Jean Mota (Dodô); Júnior Todinho (Gabriel Poveda), André Luís (Bruno Xavier) e Guilherme Parede. Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Jean Mota, aos 19, e Kevin Ramírez, aos 31 minutos do primeiro tempo. Robertinho, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Elias (Vila Nova).

CARTÕES VERMELHO - Bernardo Schappo (Vila Nova).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Carlos Zamith, em Manaus (AM).