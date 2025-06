Amazonas vence o Vila Nova de virada pela Série B

O Amazonas venceu o Vila Nova por 2 a 1 neste domingo, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Jean Mota abriu o placar para os visitantes, enquanto Kevin Ramírez e Robertinho viraram para os mandantes.

Com o resultado, a Onça-Pintada chegou aos 18 pontos e subiu para a 17ª posição, ainda na zona de rebaixamento. Já o Tigre caiu para o 13º lugar, com 16 unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série B, o Amazonas encara o Novorizontino, no próximo domingo. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Já o Vila Nova enfrenta o Atlético-GO, às 16h do próximo sábado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Amazonas x Vila Nova

O Vila Nova abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. De pênalti, Jean Mota deslocou o goleiro e bateu no canto esquerdo.

Já aos 31 minutos, Kevin Ramírez aproveitou cruzamento de Thomás Luciano e cabeceou firme para o fundo das redes, empatando a partida.

O Amazonas chegou ao gol da virada aos 25 minutos da etapa complementar. Robertinho pegou rebote na entrada da área, cortou o marcador e mandou uma bomba. A bola bateu no travessão e morreu dentro do gol adversário.