Agenda do Mundial de Clubes: confira horário e onde assistir aos jogos deste domingo

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa tem o encerramento neste domingo. Quatro duelos serão realizados, válidos pelos Grupos G e H da competição nos Estados Unidos.

JUVENTUS X WYDAD CASABLANCA

O primeiro jogo do dia será entre Juventus e Wydad Casablanca. Os times se enfrentam às 13 horas (de Brasília), pelo Grupo G, na Filadélfia.

O clube italiano fez uma grande estreia, ao derrotar o Al-Ain pelo placar de 5 a 0. A Juventus pode ficar em situação confortável em caso de novo triunfo.

Já o time do Marrocos perdeu na primeira rodada por 2 a 0 para o poderoso Manchester City. O Wydad Casablanca tenta surpreender a Juventus para seguir com chances no Mundial de Clubes.

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Horário: 13 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

REAL MADRID X PACHUCA

Em busca da primeira vitória no torneio, o Real Madrid pega o Pachuca, do México, às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo H. O duelo ocorre em Charlotte.

O Real ficou no empate em 1 a 1 na estreia com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Para não ficar em situação complicada, o clube espanhol precisa triunfar neste domingo.

O Pachuca, por sua vez, foi derrotado por 2 a 1 pelo RB Salzburg na estreia. A equipe mexicana, agora, aposta as suas fichas no torneio no embate contra o Real Madrid.

Pachuca e Real Madrid decidiram a Copa Intercontinental da Fifa em 2024. O time merengue venceu por 3 a 0, com gols de Mbappé, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte

Horário: 16 horas (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

RB SALZBURG X AL-HILAL

O outro jogo do Grupo H acontece às 19 horas (de Brasília), no Audi Field, em Washington. O RB Salzburg desafia o Al-Hilal.

O time europeu bateu o Pachuca na estreia por 2 a 1. O duelo foi paralisado por uma hora por conta de alerta de tempestade.

O artilheiro Oscar Gloukh, jovem atacante promissor de apenas 21 anos, está confirmado para encarar os sauditas.

O Al-Hilal, depois de empatar com o Real Madrid, busca parar mais uma equipe europeia. O meio-campista Musab Al-Juwawym sofreu traumatismo no joelho e é desfalque.

Local: Audi Field, em Washington

Horário: 19 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)

MANCHESTER CITY X AL-AIN

O Manchester City tem grande favoritismo no duelo contra o Al-Ain. As equipes se encontram às 22 horas (de Brasília), pelo Grupo G, em Atlanta.

O time de Pep Guardiola bateu o Wydad Casablanca por 2 a 0 na estreia, mesmo sem ter uma brilhante atuação. A única ausência confirmada do Manchester City é Mateo Kovacic, que recentemente passou por cirurgia.

O Al-Ain não tem desfalques confirmados. Após perder por 5 a 0 para a Juventus, a equipe dos Emirados Árabes Unidos tenta evitar outra goleada.

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Horário: 22 horas (de Brasília)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming)