Abel indica permanência por mais dois anos no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira indicou que está próximo de renovar seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos, até o final de 2027.

Essa vontade já foi manifestada pela presidente Leila Pereira. Abel se esquivava desta decisão nos últimos meses.

Ainda deixou no ar: "Tudo indica que sim", afirmou ao ser indagado se permanecerá pelos próximos dois anos.

A resposta de Abel Ferreira foi dada na penultima pergunta de sua entrevista coletiva. A questão era sobre ter sido visto mais de perto, mais na intimidade, como os jornalistas normalmente não tinham oportunidade de conhecê-lo. "Então, você pode ser visto assim por mais dois anos?" Foi esta a pergunta: "Tudo indica que sim", ele respondeu. "Mas não é hora de falar sobre isso. Estamos no Mundial, temos de jogar e desfrutar.".

Leila Pereira também está nos Estados Unidos e as conversas seguem. No início do ano, imaginou-se que ele poderia não avançar na renovação, por causa da entrada de sua filha na universidade. Ela deve estudar no exterior. Abel não quer ficar longe da família. Sua esposa e sua outra filha gostam muito de viver no Brasil.

Falou também sobre o aprendizado no Brasil. "Aprendi a gostar do arroz e feijão. Coisa que comia pouco e agora gosto muito. Minha filha até me fala que se pode comer também com batatas. Aprendemos que não deveria misturar arroz com batatas e minha filha diz: 'Olha, pai, como se pode comer com batatas, as batatinhas fininhas", Em Portugal, diz-se que só se deve comer um carboidrato por refeição. Ou arroz, ou batata".

Abel tem contrato até o final de 2025. No início do ano, seus representantes também ponderavam que o desgaste por cinco anos de Palmeiras poderia tornar a saída a melhor decisão. Neste momento, parece não haver clube no mundo capaz de oferecer o salário e a condição de trabalho oferecida pelo Palmeiras a Abel Ferreira.