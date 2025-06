Abel Ferreira revela que deve renovar com o Palmeiras até 2027: "Tudo indica que sim"

Abel Ferreira indicou, neste domingo, que deve renovar seu contrato com o Palmeiras até o final de 2027, como é de desejo da presidente Leila Pereira. O treinador foi questionado sobre a renovação na entrevista coletiva antes do confronto contra o Inter Miami e revelou que tudo indica que extensão do vínculo deve acontecer.

O treinador tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025 e, desde antes da viagem à Copa do Mundo de Clubes, clube e Abel têm conversado sobre a possibilidade de renovação. Contudo, o técnico declarou foco na competição e disse que essa questão será resolvida após o torneio.

"Tudo indica que sim, mas esse não é o momento. A Leila já falou tudo, eu também. Nesse momento estamos completamente focados e concentrados no Mundial. Ela falou muito bem vamos ter tempo sentar e conversar sobre isso. Mas o mais importante é continuarmos a desfrutar do que vemos de nossa torcida e procurar a levar para dentro de campo essa energia que contagia os jogadores e estafe", revelou o treinador.

Abel Ferreira e sua comissão técnica estão no Palmeiras desde outubro de 2020. Neste período, ele conquistou dez títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021). Este último título foi o que classificou o Verdão para a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes.

Além disso, conquistou três Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira buscando confirmar a vaga nas oitavas de final do Mundial, em duelo contra o Inter Miami. A bola rola às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Abel exaltou o apoio que vem recebido da torcida na competição.

"Eles (torcedores) continuarem fazendo o trabalho deles dentro de campo e nós termos essa consciência e responsabilidade dentro de campo e entregarmos tudo para chegar ao fim do jogo de consciência tranquila que deixamos tudo que podíamos e devíamos. isso que queremos é o mais importante e maior foco nosso agora", finalizou Abel.