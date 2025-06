Abel confirma baixa no Palmeiras e diz se deve preservar pendurados: "Isso nem foi discutido"

O Palmeiras já sabe que vai enfrentar o Inter Miami com um desfalque certo: o meio-campista Aníbal Moreno, lesionado. Neste domingo, véspera de jogo contra o time de Lionel Messi, o técnico Abel Ferreira confirmou que fará, pelo menos uma mudança na equipe devido à baixa do argentino. Em relação aos pendurados, o treinador disse quem pensou em poupá-los, e contou o que mais lhe preocupa.

"Ele Aníbal Moreno) não vai conseguir jogar, infelizmente, talvez a gente consiga recuperar ele para o próximo jogo. O Emiliano é uma das opções que temos para fazer o lado centro esquerda. Dois jogadores que têm estado muito bem. Aníbal e Emiliano, sobretudo o Emiliano que voltou a ser chamado à seleção uruguaia. Algo que era importante para ele. Era um dos objetivos dele também", disse Abel.

"A única coisa que tenho certeza é que quem for jogar, vai jogar é porque quer muito. E todos aqui querem jogar. Tenho pena de não ter ainda conseguido dar oportunidade a todos. Se houver essa possibilidade gostaria que todos ficassem com essa sensação de que não participaram só de fora. Os jogadores que não muitas vezes não jogam são determinantes importantes na dinâmica do grupo", seguiu.

Para a partida, a equipe entra em campo com o alerta ligado com os pendurados, que, além de Abel Ferreira, são o zagueiro Gustavo Gómez, os laterais Giay e Piquerez, os meias Raphael Veiga, Richard Ríos e Felipe Anderson. O treinador disse que não deve poupar pensando nos cartões e, se fizer mudança, será por outra questão. Sua preocupação maior é ele mesmo tomar outro cartão.

"Fico mais preocupado comigo (risos). Eu não posso pensar assim. Temos um foco muito grande, que é ganhar o jogo para estar na próxima fase, isso que queremos. Isso são detalhes que vem a seguir, não é o primeiro. Não posso pensar em fazer um jogo sem deixar tudo lá dentro. Se por qualquer motivo algum de nós levarmos amarelo, temos gente no clube com capacidade jogadores e estafe para fazer esse reposicionamento", explicou.

"Eles sabem, eu sei, mas não é nosso foco. Entrar no jogo intensos, determinados, impor nossa dinâmica. Jogar contra uma equipe a par tem os mesmos desejos e vão querer fazer de tudo para ganhar o jogo e nós também. Nosso objetivo não é esse, se não jogarem esses, vão jogar outros. Se não levarem amarelo, melhor, terei mais opções, mas isso nem momento nenhum foi discutido", finalizou Abel.

O Palmeiras enfrenta o Inter Miami, nesta segunda-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. O Verdão é o líder do Grupo A, com quatro pontos conquistados. Com isso, a equipe precisa apenas de um empate para confirmar a vaga na liderança da chave.