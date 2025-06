Zé Ivaldo toma conta da zaga do Santos, mas finaliza semestre como incógnita

Contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim de 2025, Zé Ivaldo chegou ao Santos com status de reforço importante para a temporada. Com uma trajetória sólida no Athletico-PR e passagens por Vitória e Cruzeiro, o zagueiro alagoano de 27 anos não demorou a conquistar a confiança do então técnico Pedro Caixinha. O defensor teve um desempenho seguro nas disputas por baixo e liderança no setor defensivo ? sinais claros de que ele havia tomado conta da zaga alvinegra.

Vale destacar que, por boa parte do primeiro semestre, a principal dúvida da comissão técnica santista no setor defensivo era a definição de qual zagueiro iria formar dupla com Zé Ivaldo.

Zé Ivaldo chegou a ser o segundo jogador com mais participações na temporada, atrás apenas do goleiro Gabriel Brazão. Sua ausência mais longa havia ocorrido apenas por suspensão ou expulsão. Atualmente, o ex-cruzeirense é o terceiro, já que Guilherme assumiu a vice-colocação no quesito. No entanto, a pausa para a data Fifa mudou o panorama.

João Basso, antes encostado por Caixinha e alvo de críticas da torcida, foi reintegrado ao time. Aproveitou a suspensão de Zé Ivaldo contra o Vitória, foi bem em campo e não saiu mais da equipe. Na sequência, mesmo com o retorno do antigo titular contra o Botafogo, Cleber optou por manter Basso ao lado de Luan Peres contra o Fortaleza ? escolha que se mostrou eficaz, culminando na vitória e a saída do Santos da zona de rebaixamento. Nesta partida, Zé Ivaldo entrou no segundo tempo e ficou na lateral direita.

O futebol é uma linguagem universal. Vai além das fronteiras, das bandeiras e das línguas. E é por isso que o Santos FC se une à ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, na missão de acolher, apoiar e dar visibilidade às pessoas que foram forçadas a deixar seus lares em busca de... pic.twitter.com/P1hj1XoRMV ? Santos FC (@SantosFC) June 20, 2025

A rápida ascensão de Basso e a queda de protagonismo de Zé Ivaldo levantam dúvidas sobre o futuro do zagueiro no clube. A incógnita é reforçada pelo fato de seu contrato ser apenas por empréstimo, com opção de compra ao final do ano ? algo que, neste momento, parece distante de uma definição.

Enquanto isso, Zé Ivaldo entra nas férias junto ao elenco santista, devendo se reapresentar no CT Rei Pelé no dia 27 de junho. O Santos voltará a campo contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Brasileirão, ainda com data e horário a serem confirmados pela CBF.

Com o segundo semestre se aproximando e a disputa na zaga em aberto, Zé Ivaldo terá que reconquistar seu espaço em meio à concorrência interna e ao novo estilo de jogo de Cleber Xavier. O defensor que começou o ano como pilar da defesa alvinegra agora busca recuperar o protagonismo que lhe escapou silenciosamente.