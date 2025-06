Xabi Alonso diz que Mbappé deve voltar ao Real no último jogo da fase de grupos do Mundial

Após sofrer com uma gastroenterite que o levou a uma internação nos Estados Unidos, o atacante Mbappé deve estrear no Mundial de Clubes na terceira e última rodada da fase de grupos, na quinta-feira, quando o Real Madrid enfrenta o RB Salzburg, na Filadélfia. Pelo menos foi isso que deu a entender o técnico Xabi Alonso em entrevista coletiva neste sábado.

"Ele está melhor. Voltou do hospital há dois dias", afirmou Xabi Alonso. "Está se recuperando, e a cada dia estamos mais otimistas em relação à próxima partida", completou o treinador, em Charlotte, onde o Real enfrenta o mexicano Pachuca neste domingo às 16h (de Brasília).

O astro francês nem viajou com a delegação para a Carolina do Norte e permaneceu no hotel em que o Real está hospedado em Miami. Com a ausência de Mbappé e com Endrick ainda se recuperando de lesão muscular, Gonzalo deve ganhar nova chance como titular. Ele foi autor do gol e escolhido o melhor da partida no empate com o Al Hilal na estreia do Real Madrid no Mundial.

"Ele pode contribuir como fez outro dia. É por isso que foi escolhido quando Kilyan não estava disponível", afirmou o técnico sobre o atacante de 21 anos. "Fez um gol e teve três chances. É importante ter jogadores com esse faro. Gonzalo foi muito bem. Olhando para o futuro, veremos."

Rival do time espanhol neste domingo, o Pachuca foi derrotado pelo RB Salzburg por 2 a 1 na estreia do Mundial e busca a reabilitação. Xabi Alonso elogiou o técnico do adversário e disse esperar um jogo duro. "Jaime Lozano tem uma carreira admirável. Agora ele encara um novo desafio com o Pachuca", afirmou. "Vi o amistoso contra o Al Ahly e o jogo contra o Salzburg. É um time corajoso e com iniciativa. Amanhã teremos um bom adversário."