Vasco deve intensificar esforços para contratar Víctor Sá, ex-Botafogo

O Vasco deve usar esta semana para intensificar a busca por um dos reforços que estão na sua mira para o segundo semestre. Trata-se do atacante Víctor Sá, que pertence ao Krasnodar, do futebol russo.

Víctor Sá tem 31 anos e está disposto a voltar ao futebol brasileiro. O jogador tem família no Rio de Janeiro, inclusive um filho, e gostaria de retornar para a capital carioca. Ou seja, uma proposta do Vasco é muito bem vista. O técnico Fernando Diniz já deu aval para a contratação.

O Krasnodar, entretanto, não parece disposto a liberar o jogador, que foi titular na temporada passada. Além disso, o contrato do jogador com o clube russo se encerra apenas em junho do próximo ano.

Víctor Sá defendeu as cores do Botafogo entre 2022 e 2024, em seu melhor momento na carreira. Era titular do Glorioso quando foi negociado em março do ano passado.

Apesar disso, o atacante ficou marcado pela decepção na campanha do Campeonato Brasileiro de 2023, quando o Botafogo liderou por várias rodadas e perdeu o título para o Palmeiras na reta final.