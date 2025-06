UFC Baku: Nikolas Motta batalha, mas é nocauteado por Nazim Sadykhov

Antes de entrar em ação no UFC Baku deste sábado (21), Nikolas Motta exaltou sua mudança em definitivo para a Tailândia. E a estadia no novo lar rendeu frutos, já que o brasileiro apresentou um belo nível técnico de trocação no confronto diante de Nazim Sadykhov. Entretanto, após começar bem e quase nocautear o rival do Azerbaijão no primeiro round, o peso-leve (70 kg) mineiro acabou sucumbindo no segundo assalto, via nocaute técnico.

O revés coloca um ponto final na boa fase de Nikolas no Ultimate. Antes de competir no UFC Baku, o brasileiro vinha embalado por duas vitórias consecutivas e sonhava com uma vaga no ranking da divisão até 70 kg. Agora, com o mais recente tropeço, Motta terá que emplacar outra sequência positiva para conquistar seu espaço no top 15. Apesar do resultado não favorável, seu espaço na liga parece assegurado, dada a grande performance apresentada pelo mineiro.

"Nikolas Motta é um cara muito forte. Ele realmente me acertou. Fiquei sem ar, ele conectou ótimos golpes. Mas deu para recuperar meu fôlego. Mas como eu falei, você tem que me matar para me vencer em Baku, no Azerbaijão. Esse é o meu país, dou minha alma e coração ao Azerbaijão", declarou Nazim, ainda no octógono, logo após o confronto.

A luta

Nikolas começou o combate tomando a iniciativa, conectando bons diretos de encontro. Em resposta, Nazim desferiu um belo chute alto, que explodiu na guarda do brasileiro. Com boas combinações de boxe, Motta ligou a metralhadora e acudiu o atleta do Azerbaijão contra a grade com cruzados potentes. Atento ao perigo, Sadykhov encurtou a distância e buscou o clinch, atingindo Nikolas com duas cotoveladas perigosas.

Motta iniciou o segundo assalto com um chute alto, seguido de um cruzado de esquerda, que atingiu Sadykhov. O atleta da casa logo em seguida abriu um corte no rosto do brasileiro após atingi-lo com uma cotovelada de encontro. Acuado, Nikolas balançou com um direto de esquerda de Nazim. Agressivos, ambos atletas trocaram golpes francos na curta distância, para delírio do público presente na arena. Em uma dessas interações, entretanto, já nos segundos finais da parcial, o brasileiro 'apagou' com um cruzado de direita desferido pelo rival, obrigando o árbitro a interromper o confronto.

Confira os resultados do UFC Azerbaijão até então:

Nazim Sadykhov venceu Nikolas Motta por nocaute técnico no segundo round

Muhammad Naimov venceu Bogdan Grad por decisão unânime

Oban Elliott venceu Seokhyeon Ko por decisão unânime

JunYong Park venceu Ismail Naurdiev por decisão unânime

Dariya Zhelezniakova venceu Melissa Mullins por decisão unânime

Klaudia Sygula venceu Irina Alekseeva por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Azat Maksum por decisão unânime

Mohammed Usman venceu Hamdy Abdelwahab por decisão unânime

