UFC Baku: Estratégico, Rafael Fiziev vence promessa chilena e defende posição no ranking

Lutador do Azerbaijão escalado no posto de maior destaque no UFC Baku, Rafael Fiziev correspondeu às expectativas. Diante do promissor Ignacio Bahamondes, o atleta da casa apresentou uma performance bastante cerebral para sair com o braço erguido. Alternando trocação e um jogo de quedas em momento pontuais, 'Ataman' dominou o rival chileno e saiu com a vitória na decisão unânime dos juízes.

Número 11 do ranking dos pesos-leves (70 kg), Fiziev colocou um ponto final na má fase que vivia. Antes de competir em seu país, o striker vinha de uma sequência de três reveses. Sendo assim, o triunfo contra Bahamondes foi fundamental para manter seu nome no top 15 da categoria.

A luta

Bahamondes iniciou o confronto apostando nos chutes baixos. Fiziev respondeu com o mesmo ataque, mas desferido na linha de cintura de seu rival. Na média distância, os atletas alternaram ataques singulares em meio a um round de mais estudo. No momento em que Ignacio e Rafael encurtaram a distância e trocaram socos mais francos, o primeiro assalto terminou.

Na volta para a segunda parcial, Bahamondes mudou a estratégia e, logo nos segundos iniciais, encurtou a distância e grampeou Fiziev com as costas na grade. Atento, o atleta da casa se livrou da pegada e, de quebra, ainda conectou uma cotovelada no rival chileno. Com maior envergadura, Ignacio chutou alto duas vezes, mas Rafael usou uma esquiva precisa para ambos os ataques, levantando o público presente na arena. Em seguida, o azerbaijano surpreendeu e conseguiu aplicar duas quedas.

Com um confronto equilibrado, os lutadores voltaram para o terceiro e último round mais agressivos. Apostando no fator surpresa, Bahamondes buscou o nocaute com um chute giratório alto, mas o golpe passou no vazio. Por sua vez, Fiziev conseguiu conectar bons cruzados na curta distância. Estratégico, o atleta da casa mudou de nível e colocou o rival chileno para baixo, terminando o confronto golpeando no 'ground and pound'.

Confira os resultados do UFC Azerbaijão até então:

Rafael Fiziev venceu Ignacio Bahamondes por decisão unânime

Curtis Blaydes venceu Rizvan Kuniev por decisão dividida

Myktybek Orolbai venceu Tofiq Musayev por finalização no primeiro round

Nazim Sadykhov venceu Nikolas Motta por nocaute técnico no segundo round

Muhammad Naimov venceu Bogdan Grad por decisão unânime

Oban Elliott venceu Seokhyeon Ko por decisão unânime

JunYong Park venceu Ismail Naurdiev por decisão unânime

Dariya Zhelezniakova venceu Melissa Mullins por decisão unânime

Klaudia Sygula venceu Irina Alekseeva por decisão unânime

Tagir Ulanbekov venceu Azat Maksum por decisão unânime

Mohammed Usman venceu Hamdy Abdelwahab por decisão unânime

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok