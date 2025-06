Torcida do Fla faz casa do 76ers virar Carnaval com pipa, altinha e samba

O som era de bateria de escola de samba, o cheiro era de churrasco e, ao olhar para o céu, você via uma pipa rubro-negra. O cenário era tipicamente carioca, mas o local em questão é a casa do Philadelphia 76ers, tradicional equipe da NBA que viu o estacionamento de seu ginásio virar Carnaval com a torcida do Flamengo antes do jogo contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes.

Bloquinho nos States

Os rubro-negros se concentraram nas cercanias do Wells Fargo Center, que além de receber as partidas do 76ers também é ginásio do Philadelphia Flyers, equipe de hóquei no gelo. O local fica exatamente em frente ao Lincoln Financial Field, estádio dos Eagles, da NFL, e que recebeu o duelo entre brasileiros e ingleses.

Em número bem maior que na estreia, os flamenguistas fizeram um verdadeiro bloquinho de carnaval. Munidos de instrumentos, bandeiras, faixas e fumaça, eles foram caminhando e cantando pelos arredores, cativando os estrangeiros presentes, que visivelmente não estavam acostumados com este tipo de festa.

Dezenas de churrasqueiras foram instaladas e por ali os rubro-negros confraternizavam. Alguns carros tocavam funk, ritmo bastante popular no Rio de Janeiro.

Hoje a favela desceu completa! Todas as torcidas, todas embaixadas. O Maracanã é aqui hoje!

Torcedora do Fla antes do jogo contra o Chelsea

Pipa e altinha

Torcida do Flamengo toma conta do estacionamento do Wells Fargo Center, casa do Philadelphia 76ers Imagem: Bruno Braz / UOL

Quem não estava no bloquinho, estava na animada altinha. Também por ali, simplesmente uma pipa coloria o céu. O dono era um carioca do bairro Rio Comprido, na Zona Norte.

Ele, porém, já mora há 23 anos nos Estados Unidos e trouxe para a terra do Tio Sam a cultura da pipa. Por aqui, fundou o coletivo "Pipeiros da Flórida", que se reúne religiosamente todo mês para praticar o hobby.

"Essa brincadeira eu comecei em 2016, lá em Miami, e está aí até hoje. Todo mês a gente faz um festival lá com consciência. No local onde não tem pessoas andando, sem linha chilena (muito afiada). E é a cultura brasileira para o povo brincar e lembrar nossa infância", disse Rafael Mascarenhas, ressaltando que o evento é para todos:

"Todos os brasileiros. Flamenguista, vascaíno... Não tem essa não. Pipeiro é pipeiro. Time é time, pipa é pipa".

76ers também iniciou reconstrução em 2013, mas de modo controverso

Flamengo e Philadelphia 76ers têm em comum o fato de terem iniciado seus processos de reconstrução institucional em 2013. Porém, enquanto o Rubro-Negro optou uma caminhada por meios mais tradicionais, estancando as dívidas e reformulando a gestão, os americanos deixaram a ética de lado para colher os frutos mais à frente.

A estratégia foi chamada de "The Process (O Processo)". A ideia central consistia em perder jogos de propósito para ficar entre as piores campanhas da NBA e, assim, maximizar as chances de escolher futuras estrelas no draft, que é a seleção feita todo início de temporada com os talentos do basquete universitário.

Essa abordagem gerou intensa polêmica. Neste período, o 76ers acumulou recordes negativos e a NBA chegou a multar a equipe em US$ 2,5 milhões (R$ 13,7 milhões na cotação atual) por suposta má-fé na gestão de lesões.

Apesar de todo o debate, The Process cumpriu seu objetivo central de formar um time competitivo: as altas escolhas no draft renderam joias como Joel Embiid (MVP em 2023) e Ben Simmons e fizeram os 76ers voltarem a ter relevância na NBA.