Torcedores classificam semestre de Gil pelo Santos como regular

O zagueiro Gil chegou a ser peça importante do Santos neste início de temporada, mas acabou perdendo espaço na equipe. Depois de um 2024 em que foi um dos principais líderes do elenco, o defensor ganhou chances no começo deste ano, porém passou por problemas pessoais e foi preterido na reta final do semestre.

Em enquete muito equilibrada promovida pela Gazeta Esportiva, os torcedores classificaram o primeiro semestre de Gil pelo Peixe como regular, com mais de 29% dos votos. Em segundo lugar na votação, ficou a opção "bom", com mais de 27% dos votos.

Semestre de Gil

Peça importante na última temporada, o camisa 4 estava fora dos planos do técnico Pedro Caixinha no início de 2025. O treinador entendia que o defensor não se encaixaria em seu estilo de jogo. Ele sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025.

No início do Campeonato Paulista, porém, o Santos sofreu no setor defensivo. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance para Gil, que fez sua primeira partida do ano na sétima rodada do Estadual. Na sequência, o experiente zagueiro correspondeu com boas atuações e foi se firmando no time titular.

Gil, dessa forma, chegou a completar uma sequência de 12 jogos como titular do Santos. A última vez que o zagueiro entrou em campo pelo Peixe foi no empate em 1 a 1 com o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando atuou os 90 minutos.

Com a chegada de Cléber Xavier, no entanto, Gil acabou perdendo espaço no Santos. Contra Grêmio e Ceará, por exemplo, o novo treinador escalou uma dupla de zaga titular composta por Luan Peres e Zé Ivaldo. O camisa 4, então, ficou somente no banco de reservas.

Depois disso, Gil passou a sofrer com problemas familiares. O zagueiro foi liberado dos treinos do Santos no dia 15 de maio não foi relacionado para os compromissos contra Corinthians e Vitória (Brasileirão) e CRB (Copa do Brasil). Quase três semanas depois, voltou ao banco contra o Botafogo, também pela Série A, mas foi desfalque diante do Fortaleza por dores no quadril.