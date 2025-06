Titular do São Paulo durante o primeiro semestre, Alan Franco vê concorrência aumentar nos últimos jogos

Ao longo do primeiro semestre de 2025, Alan Franco atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo. O zagueiro argentino foi titular na linha de zaga do Tricolor, ao lado de Robert Arboleda, na maioria dos jogos, apesar de enfrentar a concorrência de Sabino nas últimas partidas.

Nos primeiros seis meses da temporada, Alan Franco entrou em campo 24 vezes, sendo titular em 23 oportunidades. Foram oito jogos pelo Campeonato Paulista, nove no Campeonato Brasileiro, cinco pela Copa Libertadores e dois na Copa do Brasil.

Por outro lado, nos últimos seis compromissos do São Paulo no semestre, Alan Franco ficou no banco de reservas três vezes. Nesses jogos, Sabino assumiu a vaga no time titular ao lado de Robert Arboleda.

No Campeonato Brasileiro, segundo dados do Sofascore, o zagueiro argentino de 28 anos tem médias de uma interceptação por jogo, 1,1 desarme, 4,1 bolas recuperadas e 5,1 cortes. Além disso, o jogador sofre 0,6 drible por partida e tem 88% de passes certos.

Alan Franco completou 100 jogos com a camisa do Tricolor no dia 20 de maio, no duelo contra o Náutico, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio dos Aflitos. Ao todo, o zagueiro tem 102 partidas pelo São Paulo, com três gols e seis assistências.

"Muito feliz por cumprir um objetivo que eu tinha na minha carreira, de chegar neste clube tão grande. O São Paulo é muito especial para mim. A verdade é que me acolheram de uma maneira que não esperava e isso foi muito importante. Então, tenho um apreço e carinho por este clube que pensei que não iria superar o que vivi no Independiente, da Argentina. Estou muito feliz, de coração", disse Alan Franco em entrevista à SPFCPlay sobre a marca.

No entanto, o argentino tem contrato com o Tricolor até o final do ano e tem seu futuro incerto na equipe.

Alan Franco e o restante do elenco do São Paulo estão de férias por conta da pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Os jogadores se reapresentam no dia 26 de junho, no CT da Barra Funda, e iniciam a preparação para o restante do Campeonato Brasileiro e as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.