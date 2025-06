Técnico do Mamelodi lamenta erros, mas valoriza atuação: 'Estou orgulhoso'

Miguel Cardoso, técnico português do Mamelodi Sundowns (AFS), exaltou o desempenho do time na derrota por 4 a 3 diante do Borussia Dortmund.

O que aconteceu

Para o treinador, a grande atuação da equipe diante de um europeu foi uma boa maneira de mostrar a força do futebol sul-africano. Cardoso destacou que a partida foi disputada em um alto nível e analisou que o Mamelodi passou mais tempo no ataque.

De fato, o Mamelodi ficou mais tempo com a bola e finalizou mais vezes. Foram 16 chutes (4 na meta), contra oito do Borussia Dortmund (6 na direção do gol), e 60% da posse para os sul-africanos.

Por outro lado, o técnico português lamentou que a equipe tenha errado tanto. Miguel Cardoso ponderou que times como o Borussia Dortmund não perdoam tantas falhas.

Foi uma partida incrível! Bem jogada, com qualidade, nós finalizando, eles defendendo. É o que chama a atenção para o futebol sul-africano, para o Mamelodi Sundowns, para os jogadores, para os treinadores e para mim. Não estou feliz, mas estou muito orgulhoso.