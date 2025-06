Sub-15 e sub-17 do Palmeiras batem União Suzano e fecham primeira fase do Paulista sem derrotas

Os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o União Suzano, neste sábado, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela décima e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com isso, terminaram esta etapa com 100% de aproveitamento.

O sub-15 superou o adversário por 5 a 0, com gols de Gabriel Henrique (duas vezes), Kauan Silva (duas vezes) e Ruan Filipe, enquanto o sub-17 bateu o rival por 1 a 0, com gol de Kaique Gabriel.

O sub-15 chegou aos 30 pontos, na liderança do Grupo 12. O time alviverde venceu os dez jogos que disputou pelo torneio, com 36 gols marcados e três sofridos. Na fase seguida, as Crias da Academia farão parte do Grupo 24, ao lado de Desportivo Brasil, Itaquaquecetuba e Monte Azul.

Enquanto isso, o sub-17 encerrou a primeira fase com 30 pontos, na primeira colocação do Grupo 12. O Verdão venceu os dez compromissos dessa fase, com 42 gols marcados e três sofridos. Na segunda fase, o Palmeiras está no Grupo 24, ao lado de Atlético Guaratinguetá, Olímpia e Real Soccer.

A segunda fase do Estadual sub-15 e sub-17 começa no próximo sábado, dia 28 de junho e, de acordo com a tabela da FPF, vai até dia 16 de agosto.

Antes de voltar as atenções ao Estadual novamente, o sub-17 do Palmeiras encara o Vasco, na quarta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), pelo Campeonato Brasileiro da categoria.