Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem São Caetano e garantem liderança no Paulista

Na manhã deste sábado, os times sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela décima e última rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Tanto os mais novos quanto os mais velhos venceram o São Caetano e garantiram a classificação à segunda fase na liderança de suas chaves.

O time sub-15 do Corinthians goleou o São Caetano, por 5 a 0, na Fazendinha. Thiago, Macedo, Morelli, Moscardo e Luan Banhado balançaram as redes no triunfo alvinegro.

A equipe comandada pelo técnico Eduardo Vergueiro foi a campo com: Abnner; Nagashima, Caio Manuel, Marcello e Rafael Luiz; Lucas Lopes, Léo Saraiva e Macedo; Felipe Enzo, Morelli e Thiago Coelho.

Com o resultado, o sub-15 do Corinthians terminou a primeira fase na liderança do Grupo 13, chegando aos 22 pontos. A equipe alvinegra possui a mesma pontuação do Juventus da Mooca, mas levou vantagem no saldo de gols.

Agora, o Timão vai à segunda fase do Paulista sub-15. Nesta fase, são 12 grupos, com quatro clubes em cada um.

Sub-17 também avança como líder

Mais tarde neste sábado, o sub-17 do Corinthians também venceu o São Caetano, por 3 a 2, na Fazendinha. Lucca, Pedro Paulo e João Gabriel fizeram os gols do Timão.

O técnico Raphael Laruccia escalou o time com: Pietro; Carioca, Pedro Paulo, Luiz Antônio e Ronaldo Henrique; Victor Calderan, Paulo Henrique e Lucca Caramico; Kauê Furquim, Cristian e João Gabriel.

Com o resultado, o Corinthians garantiu o topo da tabela do Grupo 13, alcançando a marca dos 25 pontos - somou quatro pontos a mais que o Juventus, segundo colocado.

O sub-17 do Corinthians, agora, volta a campo nesta terça-feira para um clássico Majestoso. O Timão recebe o São Paulo, às 15h (de Brasília), na Fazendinha, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.