Sonho vivo! Marcirley Alves domina rival inglês e avança para a final do GP da PFL

Na noite da última sexta-feira (20), a Professional Fighters League promoveu, no Kansas (EUA), as semifinais do torneio de três categorias: peso-galo (61 kg) e peso-leve (70 kg) masculino, além do peso-mosca (57 kg) feminino. E um dos destaques do card foi Marcirley Alves. Com um desempenho dominante, o brasileiro derrotou o inglês Jake Hadley e avançou para a grande final do 'GP' até 61 kg.

Mesclando bem o jogo da trocação com o grappling, Marcirley não deu brechas para Hadley, sendo apontado vencedor com um triplo 30-26 a seu favor. Dominante, o brasileiro por pouco não liquidou a fatura antes do tempo regulamentar. No segundo assalto, uma sequência de jab e direto de Alves levou o rival inglês à lona e quase encerrou o combate (veja abaixo ou clique aqui).

Detalhes da final

Além de manter o sonho do título vivo, 'Durin', como o paraense é conhecido, entrará em ação de olho também no prêmio de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) cedido ao campeão de cada categoria do torneio. E a finalíssima já tem data e oponente marcados. No dia 15 de agosto, Marcirley medirá forças contra o americano Justin Wetzell para definir o grande soberano entre os pesos-galos.

Brasileira para em veterana

Apesar do brilho de Marcirley, a noite em Kansas não foi 100% perfeita para o 'Esquadrão Brasileiro'. Isso porque no 'co-main event' do show, Elora Dana perdeu sua invencibilidade no MMA. Diante da veterana Liz Carmouche, a brasileira acabou superada na decisão unânime dos juízes e deu adeus ao sonho de chegar na final do 'GP' dos pesos-moscas. Por sua vez, a wrestler americana, já aos 41 anos, medirá forças contra Jena Bishop na grande decisão.

HADLEY GETS DROPPED#PFLWorldTournament LIVE NOW

?? ESPN & ESPN+

?https://t.co/jPNvomCxHI pic.twitter.com/QwoRnH5Zox

- PFL (@PFLMMA) June 21, 2025

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Professional Fighters League (@pflmma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok