Seleção juvenil conquista 1ª medalha brasileira no Mundial de Ginástica Rítmica

Neste sábado, o Brasil conquistou a primeira medalha em toda a sua história de participações em Mundiais Juvenis de Ginástica Rítmica. Trata-se da prata obtida no conjunto geral na 3ª edição do torneio da modalidade, em Sófia, na Bulgária.

Na soma das séries mista e simples, o conjunto comandado pela treinadora Juliana Coradine obteve 48.900 pontos, tendo sido superado apenas pelas búlgaras, donas da casa (49.900). O bronze ficou com a Ucrânia (48.400).

Além da medalha, o Brasil ainda foi reconhecido com um prêmio especial concedido pelo Comitê Técnico da FIG: a Seleção Brasileira Juvenil foi eleita o conjunto mais sincronizado da competição.

O conjunto geral (ou All Around) consiste na soma de duas séries. Nos cinco arcos, a nota do Brasil foi 25.100; nos cinco pares de maças, 23.800.

Os nomes de ginastas que entraram para a história são: Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz. Com exceção de Amanda, que tem 13 anos, todas as outras componentes do conjunto juvenil brasileiro nasceram em 2010.

"A gente não esperava um resultado tão grandioso. O que sempre tivemos em mente era fazer coreografias bem-feitas e sairmos felizes da quadra. Só quis passar isso para as meninas. De repente, elas fizeram duas séries lindas. Meu Deus, a gente conseguiu! Sermos vice-campeãs do mundo é uma coisa incrível para nós. Este momento é de felicidade e de muita gratidão. Existe todo o investimento da Confederação Brasileira de Ginástica, das Loterias Caixa, do COB e também do Ministério do Esporte. Esse apoio para a base é fundamental. Estamos falando da geração futura, daquela que estará treinando já olhando para a próxima edição dos Jogos Olímpicos. Quero agradecer a todos e a todas que fizeram parte deste processo!", comentou Juliana Coradine, treinadora da equipe juvenil.

Neste domingo, o Brasil vai disputar a série de arcos. A transmissão pelos canais CazéTV e Canal Olímpico, no YouTube, terá início às 7h (de Brasília).