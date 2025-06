Seleção Brasileira de basquete feminino divulga convocadas para enfrentar o Canadá

A Seleção Brasileira de basquete feminino divulgou, neste sábado, a lista das 12 atletas que vão enfrentar o Canadá, pelo Jogo das Estrelas da LBF. A partida acontece neste domingo, às 17 horas (de Brasília) no Ginásio Poliesportivo Mercado Livre, em São Paulo.

A partida faz parte da preparação do Brasil para a disputa da AmericupW, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 28 de junho e 6 de julho. Do grupo que se apresentou na última segunda-feira, Maria Paula Albiero, Ana Beatriz, Taissa Queiroz e Iza Nicoletti foram cortadas e não enfrentarão o Canadá.

Entre as convocadas para a AmericupW, Kamilla Cardoso e Damiris Dantes, que disputam a WNBA, também não participam do jogo contra as canadenses e se juntam ao grupo já em Santiago.

Bora de trabalho aqui no Ginásio Poliesportivo Mercado Livre Pacaembu! Domingo tem Brasil x Canadá em amistoso, às 17h, ao vivo na ESPN! pic.twitter.com/NKu3mbyVm8 ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 21, 2025

Pela primeira vez, a Fiba destinará a vaga direta para a Copa do Mundo de basquete em 2026 apenas ao campeão da AmericupW. O torneio também classifica do segundo ao sexto para o Pré-Mundial, última chance de garantir presença no Mundial.

Confira a convocação da Seleção para enfrentar o Canadá neste domingo

Bella Nascimento - William & Mary-EUA

Alana Gonçalo - Corinthians-SP

Carina Martins - Sampaio-MA

Catarina Ferreira - Oregon State-EUA

Emanuely Oliveira - SESI Araraquara-SP

Vitória Marcelino - SESI Araraquara-SP

Thayná Silva - Sampaio-MA

Ayla McDowell - South Carolina-EUA

Manu Alves - Illinois-EUA

Aline Moura - SESI Araraquara-SP

Iza Varejão - Syracuse-EUA

Licinara Bispo - Corinthians-SP