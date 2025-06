São Paulo vence Oeste e avança de fase nos Paulistas sub-15 e sub-17 com melhor campanha do grupo

Os times sub-15 e sub-17 do São Paulo se classificaram para a próxima fase do Campeonato Paulista de suas respectivas categorias neste sábado ao vencerem o Oeste, no CFA Laudo Natel, em Cotia.

O sub-15 goleou o adversário por 5 a 1, graças aos gols de Nicolas Francisco, João Lucas, João Arthur, Miranda e Lucas. Já o sub-15 bateu o Oeste por 4 a 1. Miguel Félix, Nicolas Pereira, Kauã Daniel e Valadares balançaram as redes para o Tricolor.

Com os resultados, o sub-15 e o sub-17 do São Paulo se classificaram para a próxima fase na liderança do Grupo 11 do Campeonato Paulista das respectivas categorias.

Na próxima fase, o São Paulo competirá em um novo grupo com quatro equipes, com jogos em turno e returno. Os dois melhores colocados avançarão para a terceira fase dos Campeonatos Paulistas sub-15 e sub-17.