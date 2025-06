São Paulo sua, mas vence XV de Jaú e mantém liderança do seu grupo no Paulista sub-20

O São Paulo venceu o XV de Jaú por 2 a 1 neste sábado, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. Os gols tricolores foram marcados por Enzo Juan e Matheus Menezes, de pênalti, nos acréscimos do segundo tempo.

O jogo deste sábado foi marcado por expulsões. Logo no início do primeiro tempo, Iago recebeu cartão vermelho pelo lado do XV de Jaú. Na na etapa complementar Paulinho, do São Paulo, também acabou deixando o campo mais cedo após receber o segundo cartão amarelo.

Diferentemente do duelo com o Athletico-PR, no meio de semana, pelo Brasileirão da categoria, neste sábado o time sub-20 do São Paulo não foi reforçado com Ryan Francisco e Alves, dois jovens formados na base promovidos ao profissional.

O jogo

Logo aos sete minutos, o XV de Jaú teve um jogador expulso. Iago derrubou Tetê, que recebeu lançamento nas costas da marcação. Como o jogador são-paulino sairia cara a cara com o goleiro, o árbitro julgou que era uma chance iminente de gol e acabou expulsando o zagueiro do Galo da Comarca.

O São Paulo aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar aos 21 minutos. Após levantamento na área, Igão dominou a bola no segundo pau e cruzou rasteiro para Enzo Juan completar para o fundo das redes.

Logo no início do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o XV de Jaú empatou. Em contra-ataque rápido, Ronaldo recebeu cruzamento da direita e completou de primeira, empatando o jogo no interior paulista.

A situação ficou mais complicada para o Tricolor aos 13 minutos, quando Paulinho se jogou dentro da área, tentando cavar um pênalti, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Novamente em igualdade numérica, o São Paulo não se abalou, mas só conseguiu retomar a frente no placar nos acréscimos do segundo tempo, quando Matheus Menezes foi derrubado pelo goleiro do XV de Jaú dentro da área, e o árbitro prontamente marcou pênalti. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e não desperdiçou, garantindo a suada vitória ao Tricolor no interior paulista.