São Paulo pode usar venda de jovens da base para salvar as finanças do clube

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Matheus Alves, de apenas 20 anos, está sendo negociado com o CSKA Moscou-RUS. A diretoria do Tricolor pode usar a venda de jovens jogadores como solução para os problemas financeiros do clube.

Matheus Alves fez parte do elenco campeão da Copinha, no começo de 2025, e foi integrado ao elenco profissional na sequência. O meia recebeu oportunidades com o técnico Luis Zubeldía e, em 15 jogos disputados, contribuiu com duas assistências.

O CSKA Moscou ofereceu cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37,9 milhões) ao Tricolor para fechar a contratação do jovem. A informação sobre a venda do meia ao futebol russo foi dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola.

Outro que pode seguir pelo mesmo caminho é o atacante Lucas Ferreira, que também conquistou a Copinha. De acordo com informações do Globo Esporte, o jovem de 19 anos está na mira do Krasnodar, também do futebol russo, que ofereceu cerca de R$ 50 milhões.

Lucas Ferreira já disputou 22 jogos com o elenco profissional do São Paulo, marcou um gol e deu uma assistência. Prevendo o assédio de outros clubes, o Tricolor renovou o contrato do atacante até dezembro de 2029, no último mês de maio, com o objetivo de aumentar sua multa rescisória.

Enfrentando problemas financeiros sérios, a diretoria do São Paulo pode aproveitar as vendas dos jogadores revelados pelas categorias de base para tentar salvar as finanças do clube.