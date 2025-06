São Paulo manterá 20% de Igor Vinícius, acertado com o Santos

O São Paulo irá manter 20% dos direitos econômicos de Igor Vinícius, que tem um acordo apalavrado com o Santos. Agora, restam apenas detalhes burocráticos para que o contrato do jogador com o Peixe seja assinado.

O São Paulo possui vínculo com o lateral direito válido até o fim da atual temporada. Em contrapartida, Igor deverá ser liberado antecipadamente para defender o Santos.

A janela de transferências do futebol brasileiro abre no dia 10 de julho e fecha dia 2 de setembro. Desta forma, Igor Vinícius só poderá ser regularizado pelo Santos a partir desta data.

O lateral direito estava fora dos planos do técnico Luis Zubeldía para o restante da temporada do São Paulo. Com a saída do treinador argentino e a contratação de Hernán Crespo, a diretoria manteve o plano de negociar Igor Vinícius, atualmente se recuperando de lesão.

Igor Vinícius esteve perto de fechar com o Corinthians, clube com quem tinha negociações mais avançadas, porém, o Santos ganhou a concorrência não só do rival alvinegro, mas também de Fortaleza e Vasco, outras duas equipes que mostraram interesse no lateral direito.

Igor Vinícius é o segundo jogador do atual elenco do São Paulo com mais tempo de clube, atrás apenas de Arboleda. O lateral direito desembarcou no Morumbi em 2019, inicialmente por empréstimo, mas foi adquirido em definitivo após uma boa primeira temporada vestindo a camisa tricolor.

Aos 28 anos, Igor Vinícius voltará ao clube pelo qual foi revelado. O lateral fez boa parte da base no Peixe antes de se transferir para o Ituano, Mas, foi na Ponte Preta, por empréstimo, que ele chamou atenção e acabou sendo contratado pelo São Paulo posteriormente.