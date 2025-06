Santos vence Ação-MT e abre vantagem nas quartas do Brasileirão feminino A2

Neste sábado, o Santos visitou o Ação-MT e venceu por 1 a 0, pelo primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão feminino A2. A bola rolou no Estádio Municipal Dito Souza, em Várzea Grande (MT), e Analuyza marcou o único gol do triunfo do Peixe.

Desta maneira, diante do triunfo como visitante, o Santos abriu vantagem em busca de uma vaga na semifinal do Brasileião feminino A2. Além disso, o Alvinegro Praiano, que encerrou a primeira fase como líder do Grupo A, emendou sua quinta vitória consecutiva na competição.

Já o Ação-MT, quarto colocado do Grupo B, necessita de uma vitória por dois gols de diferença na Baixada Santista para avançar à próxima fase.

As equipes voltam a se enfrentar apenas no dia 5 de julho, daqui a exatamente duas semanas. A bola rola às 15h (de Brasília), em Santos (SP).

O tento do Peixe foi anotado aos 23 ainda da primeira etapa. Analuyza recebeu a bola pelo lado esquerdo do campo de ataque e avançou, deixando a defesa do time mato-grossense para trás. A jogadora invadiu a área e bateu rasteiro, com a perna direita, no canto inferior esquerdo para balançar as redes. O gol deu números finais a partida, que terminou em 1 a 0.