Saiba como assistir o UFC Azerbaijão, card liderado por 'vítimas' de Alex Poatan

Pela primeira vez na história, o Ultimate desembarca em Baku, capital do Azerbaijão, para promover um de seus eventos, neste sábado (21). Com um duelo de 'vítimas' de Alex 'Poatan' como atração principal, o UFC Azerbaijão contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 13 horas (horário de Brasília).

Atletas da elite do meio-pesado (93 kg), Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr foram escalados para liderar o primeiro card do UFC Azerbaijão. Os americanos, que foram derrotados pelo brasileiro Alex Poatan recentemente, buscam se reaproximar de uma disputa pelo título da categoria.

Co-main event

Já o 'co-main event' da edição será protagonizado pelos pesos-leves (70 kg) Rafael Fiziev e Ignacio Bahamondes. Nascido no Cazaquistão, mas com nacionalidade do Azerbaijão, Fiziev tenta se recuperar após perder seus últimos três combates, caindo para a 11ª posição no ranking até 70 kg do Ultimate. Por outro lado, o chileno de Santiago mira ampliar sua sequência de vitórias e, de quebra, garantir uma vaga no top 15 da divisão.

Brasileiro solitário

Ao contrário da maioria dos cards promovidos pelo Ultimate, o contingente de atletas do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC Azerbaijão será bastante reduzido. Na verdade, apenas um atleta tupiniquim entrará em ação no show deste sábado, em Baku: o peso-leve (70 kg) Nikolas Motta, que vai encarar o 'lutador da casa' Nazim Sadykhov.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 13h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 16 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

