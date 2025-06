Já viu isso? Reservas do Dortmund assistem jogo no vestiário pelo calor

A partida desta tarde entre Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, pela segunda rodada do Mundial, rendeu uma cena para lá de curiosa no primeiro tempo: os reservas do time alemão assistiram a todo o primeiro tempo dentro do vestiário por causa do calor escaldante nos EUA.

O que aconteceu

Todos no banco de reserva do Dortmund acompanharam a etapa inicial dentro do vestiário no TQL Stadium, em Cincinatti. O perfil do time compartilhou o registro curioso nas redes sociais.

Nossos reservas assistiram ao primeiro tempo de dentro do vestiário para evitar o sol escaldante no Estádio TQL --nunca tínhamos visto isso antes, mas com esse calor, faz todo o sentido.

Borussia Dortmund, nas redes sociais

A temperatura na cidade do estado de Ohio está em 32º, mas a sensação térmica é de 36º. Nos próximos dias, fará ainda mais calor, de acordo com a previsão do tempo. No gramado, fica ainda mais quente.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, inclusive, emitiu alerta de calor extremo na região. A partida teve início ao meio-dia, no horário local, que está uma hora a menos do que o fuso brasileiro.

Já no segundo tempo, os reservas do Dortmund foram para a beira do gramado. O time alemão levou sufoco, mas venceu o time africano por 4 a 3 e assumiu a liderança temporária do Grupo F —Fluminense e Ulsan HD se enfrentam às 19h (de Brasília).

O calor que derrete jogadores e torcedores já virou uma das polêmicas do Mundial inédito. As partidas estão sendo realizadas em horários em que a temperatura está mais elevada, e não à noite, quando é mais fresco, devido às transmissões na Europa. Dependendo da costa norte-americana onde um jogo é disputado, a diferença é de nove horas.