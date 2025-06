Liga das Nações: Brasil bate República Dominicana em jogo com volta de Gabi

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil conquistou mais uma vitória na etapa da Turquia da Liga das Nações. O time de José Roberto Guimarães bateu a República Dominicana por 3 sets a 0 (25 a 23; 25 a 18 e 25 a 20) , na manhã de hoje (21), e chegou ao terceiro triunfo em três partidas — já tinha derrotado Bélgica e Canadá.

Com o resultado, o time verde e amarelo chegou aos 17 pontos. Já a República Dominicana permanece com sete. Até aqui, somados os duelos no Maracanãzinho e no Sinan Erdem Dome, o Brasil tem seis vitórias e uma derrota.

O jogo ficou marcado pelo retorno de Gabi. Foi a primeira vez que a ponteira atuou nesta edição da Liga das Nações. Fora da etapa do Rio de Janeiro por desgaste físico, ela se apresentou diretamente para a etapa na Turquia, e ainda não tinha sido relacionada. A camisa 10 entrou no terceiro set do jogo.

Gabi antes do duelo do Brasil com a República Dominicana, pela Liga das Nações Imagem: Volleyball World

Ana Cristina voltou a ser um dos destaques do Brasil. Com 26 pontos, ela foi a maior pontuadora do jogo, o dobro da dominicana Peña, que fez 13 e foi a segunda maior pontuadora da partida.

A equipe volta à quadra amanhã (22), às 13h30 (de Brasília) contra a Turquia, dona da casa. O Brasil busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, o Brasil foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.

Como foi o jogo

1º set

Assim como tinha acontecido contra o Canadá, o Brasil iniciou o jogo um pouco desligado e a República Dominicana fez os quatro primeiros pontos da partida. Aos poucos, a equipe de Zé Roberto equilibrou as ações e virou o placar no 11 a 10.

A partir daí, o duelo ficou "lá e cá", com os times achando espaços no ataque, mas também cometendo erros, o que impedia de abrir maior vantagem no marcador.

Um lance "feio" chamou a atenção na reta final. Após Laís fazer a defesa, Julia Bergamann tentou o levantamento, mas errou e Laís teve de mandar para o lado dominicado de graça. O time caribenho, porém, errou o levantamento e a jogada não foi completa.

O Brasil fechou em 25 a 23. Ana Cristina, com oito pontos, foi o destaque do primeiro set. Peña, com seis, foi a segunda maior pontuadora.

2º set

O segundo set começou equilibrado e ponto a ponto, mas o bloqueio e a defesa do Brasil começaram a fazer diferente e a equipe tomou a dianteira do placar. As comandadas de Zé Roberto demonstraram uma atuação mais consistente e abriram 14 a 11, tendo vantagem que deu um pouco mais de tranquilidade no duelo.

Na reta final, mesmo com falhas, o Brasil não se viu ameaçado de forma mais efetiva. Com uma parcial favorável, o time até arriscou algumas jogadas e fechou em 25 a 18. Ana Cristina, novamente, foi a maior pontuadora brasileira, com cinco bolas no chão.

3º set

A República Dominicana ensaiou uma reação e começou o terceiro set com atuação melhor, o que Zé Roberto pedir tempo logo quando as adversárias abriram três pontos de vantagem — no 6 a 3. O Brasil acordou e conseguiu a virada em 7 a 6. O time brasileiro chegou a estar com 12 a 10, mas cochilou e a República Dominicana virou em 14 a 13.

A Gabi entrando em quadra e sendo ovacionada pelo público em Istambul!! 👏🏽 pic.twitter.com/HNwBqa622p -- may (@sfvrigth) June 21, 2025

Gabi entrou na reta final e estreou nesta edição da Liga das Nações. O time verde e amarelo manteve o bom ritmo e fechou em 25 a 20.