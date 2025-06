Renato Paiva deve repetir escalação do Botafogo contra Atlético de Madrid

Renato Paiva, técnico do Botafogo, ainda não definiu o time titular para o jogo contra o Atlético de Madrid. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. No entanto, o treinador deve repetir a formação que venceu o PSG na última partida.

Renato Paiva ficou satisfeito como o meio-de-campo, composto por Gregore, Marlon Freitas e Allan, conseguiu parar o atual campeão da Liga dos Campeões. Além disso, isso permitiu que Savarino, mesmo recuando em vários momentos, jogasse de forma centralizada.

A nova formação liberou ainda Artur para ser importante peça de contra-ataque, com Igor Jesus ficando menos sobrecarregado com a missão de prender a bola no campo adversário.

Até o momento, o Botafogo lidera o Grupo B com seis pontos e para ser eliminado teria que perder por três ou mais gols de vantagem do Atlético de Madrid. Assim, não há a necessidade de se impor em um primeiro momento.

Dessa forma, o Glorioso entraria em campo com John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Igor Jesus e Jefferson Savarino. Neste domingo, Renato Paiva comanda o último treino antes do jogo.