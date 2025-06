Renato promete cobrança dura no Flu por vacilo contra Ulsan: 'Inadmissível'

O técnico Renato Gaúcho se mostrou decepcionado com a falta de foco do Fluminense após a vitória sobre o Ulsan, hoje, e prometeu cobrança forte aos atletas visando o próximo compromisso no Mundial de Clubes.

Tem coisas que ficam no vestiário. Às vezes precisamos levantar um pouco mais a voz, cobrar firme e forte porque as coisas que aconteceram não podem acontecer. Eles têm 90 minutos mais acréscimos para ficarem focados, mas não ficaram. Se um deixa de focar, as coisas acontecem. Às vezes você sai de uma competição por não ter o foco necessário. Cobrei firme e forte, voltamos diferentes e conseguimos o resultado.

Quando cobro, mostro, dou exemplos... Eles têm de ter essa atenção. É inadmissível o que aconteceu depois da parada técnica. Tomamos a virada por isso. As coisas acontecem em segundos, seja a favor ou contra. Graças a Deus viramos o jogo hoje, mas a cobrança dura vai continuar amanhã. Renato Gaúcho

O que mais ele disse?

Faltou foco. "Acima de tudo, nós estávamos bem no jogo, fizemos o gol, que era importante, mas tomamos o gol, teve a parada e relaxamos. Tomamos a virada. O que falei no intervalo foi para corrigir algumas coisas, cobrei outras. O que eu peço é para ficarem focados os 90 minutos. Estávamos bem, não ficamos focados como deveríamos e levamos a virada. Um jogo que poderíamos sair no primeiro tempo vencendo, complicamos. Acertamos no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas mexidas, a equipe voltou a crescer focada, conseguimos a virada e o resultado que viemos buscar."

Mexidas no time titular fizeram mal? "Independente do time que entra em campo, o time tem de estar focado. Não foram as mexidas. Estávamos bem na partida com as cinco mexidas, estávamos criando, fizemos o primeiro gol e precisamos ficar focados, não ficamos. Isso não pode acontecer. Pagamos por isso e poderíamos pagar caro."

O que levou a mexer? "É tudo isso: o adversário, o que precisamos, o físico... Todos os clubes têm feito isso. Eu confio no meu grupo todo, qualquer um pode começar a próxima partida. É muito difícil vir para um torneio como esse, principalmente depois do jogo contra o Borussia, e colocar o mesmo time em campo. Os jogadores que jogaram no outro e nesse jogo saíram exaustos. Imagina se eu começo com os 11. É preciso ter mudanças, é difícil jogar a cada três dias e manter o mesmo ritmo. Vão ter mudanças para o próximo jogo, justamente para entrarmos 100%."

Pedido à torcida por Everaldo. "O que eu tenho de pedir ao torcedor é que dê força ao Everaldo, assim como pedi para o Martinelli. O jogador quando entra procura dar o máximo de si. É difícil estar sendo cobrado dentro de campo e ter a confiança e tranquilidade para jogar. Ele pode não estar aparecendo muito para o torcedor, mas tem aparecido muito para o time. Confio nos meus dois centroavantes. O Everaldo entrou bem hoje, fez jogadas, deu trabalho para o adversário. Tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Falei para ele no jogo contra o Dortmund que ele tocou. Ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. O que peço é que incentivem ele. Ele tem dado o máximo, nos ajudado, a gente gosta dele."

Renato também cobra. "Essa cobrança que o torcedor faz, eu também faço internamente. Eu procuro ajudar [Everaldo], corrigir, dar moral, passar confiança para ele. Se o torcedor passar isso para ele também, ele vai se sentir mais à vontade."

Arias. "Espero que ele continue jogando assim. Depois, ele renovou recentemente com o clube, mas isso é com o presidente. O que eu tenho de fazer é treinar ele, dar conselhos, torcer por ele. É um grande profissional, tem feito a diferença. Espero que continue neste nível. Se aparecer alguma proposta, aí é com ele, presidente e empresário."

Mamelodi pela frente. "É um jogo perigoso. Vamos nos preparar do mesmo jeito de sempre. Sem a bola, vamos tomar os cuidados e vamos buscar o gol com ela. Jamais vou preparar minha equipe para jogar pelo empate. A gente respeita o Mamelodi e sabemos do nosso potencial também. Vamos neutralizar as jogadas deles e vamos jogar como sempre jogamos."

Quer pegar a Inter nas oitavas? "Vamos começar a pensar no nosso adversário [Mamelodi], assistir o jogo deles. Eu falo com o grupo amanhã. Primeiro, precisamos classificar. Do outro lado, a Inter também precisa. Ninguém está garantido. Temos respeito pelo Mamelodi, sabemos da vantagem do empate, mas vamos esquecer isso. Vamos jogar sempre pela vitória. O nosso objetivo de hoje era vencer para termos vantagem e conseguimos ela. Toda vantagem em uma final é bem-vinda. Teremos um jogo difícil como hoje."

Keno. "Eu admiro muito quem tem o um contra um. Desde que cheguei ao Flu tenho falado com o presidente que é necessário ter jogadores assim, que podem desequilibrar. Esse tipo de características o Keno tem. Ele vinha jogando comigo, se machucou e está voltando, não está 100%. Entrou e nos ajudou bastante. Ele gosta do um contra um. Por isso pedi a contratação do Soteldo também. Quando você pega um rival fechado, só assim você abre ele. O Keno fez isso hoje, nos ajudou e foi premiado com um gol."