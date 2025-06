Renato Gaúcho admite oscilação e valoriza vitória do Fluminense

O Fluminense sofreu, mas venceu por 4 a 2 o Ulsan HD, neste sábado, em Nova Jersey. Com o resultado, os tricolores chegaram a quatro pontos, na liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes.

O técnico Renato Gaúcho admitiu que a equipe carioca teve oscilações dentro da partida, mas soube se recuperar para conquistar a vitória.

"Acho que começamos bem, demos uma caída, o adversário aproveitou e virou. Conversamos no intervalo, conseguimos a virada. No fim, fizemos o gol para dar tranquilidade. Valeu pela entrega da rapaziada. Não tem futebol fácil para ninguém. Quando não ficamos focados como deveríamos sofremos", disse.

JHON ARIAS, NONATO, FREYTES E KENO FIZERAM, O FLU VIROU E VENCEU O ULSAN HD POR 4 A 2 NA FIFACWC.

O comandante tricolor afirmou que vai começar a pensar no próximo adversário a partir deste domingo.

"Fizemos nosso dever de casa hoje. A partir de amanhã vamos trabalhar o que a gente precisa. Nosso objetivo é a classificação", declarou.

A equipe carioca está à frente do Borussia Dortmund nos critérios de desempate, já que tem saldo de gols maior (2 a 0). Na última rodada do grupo, o Fluminense encara o Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.