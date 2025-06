Reforço do Real Madrid vira dor de cabeça para o River Plate no Mundial

Franco Mastantuono, 17, foi anunciado pelo Real Madrid poucos dias antes do Mundial, mas defende as cores do River Plate, clube que o revelou, no Mundial de Clubes. E o técnico Marcelo Gallardo, da equipe argentina, admitiu que a saída do jogador pode ser um problema.

O que aconteceu

O técnico argentino explicou que o planejamento esportivo do River para a temporada incluía Mastantuono. Gallardo disse que o clube precisará se adaptar à saída, ressaltando que jogadores deste tipo são muito difíceis de substituir.

O nosso projeto esportivo para o ano era com ele. Agora temos que nos adaptar porque há alguns jogadores que são difíceis de substituir, mas acho que não vamos precisar começar do zero. [...] Somos formadores de jogadores para todo o mundo. Tudo é cada vez mais precoce, os jovens saem cada vez mais rápido e eu entendo, são as regras do jogo.

Marcelo Gallardo, treinador do River Plate

Mastantuono ficará à disposição do Real Madrid apenas em agosto, quando completar 18 anos. O clube espanhol desembolsou 63 milhões de euros (pouco mais de R$ 400 milhões) para contratar o atleta.

O River Plate está no Grupo E do Mundial e estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Urawa Reds (JAP). A equipe argentina volta a campo hoje, às 22h (de Brasília), provavelmente com Mastantuono entre os titulares, para encarar o Monterrey (MEX), pela segunda rodada.