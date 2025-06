Real Madrid: Xabi exalta Vini Jr. e nega necessidade de 'trazê-lo de volta'

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, negou que Vinícius Junior precise ser "trazido de volta" e exaltou o camisa 7.

O que aconteceu

O treinador disse que a equipe procura "pressionar" Vini Jr. para que ele seja ainda mais decisivo. Xabi pontuou também seu estilo de jogo "imprevisível".

Não acho que ele precise ser trazido de volta. Vejo o Vini bem, mas obviamente todos nós queremos pressionar para que ele seja decisivo, como já foi tantas vezes. E o Vini tem essa qualidade, esse estilo de futebol um pouco diferente e imprevisível, e isso o torna um jogador diferente. Quando ele consegue se divertir e se conectar em campo com sua essência, ele ajuda muito o time e será fundamental para amanhã, espero, mas certamente será para o resto da temporada. Xabi Alonso

O técnico falou ainda sobre a equipe não sentir a mudança de comissão técnica, e colocou pelo lado dos atletas do Real Madrid "ambição" em melhorar para a temporada.

Eu não percebi essa ansiedade de jeito nenhum. Percebi essa vontade de melhorar, essa vontade de querer participar do processo de querer fazer as coisas de forma diferente, porque pessoas de uma comissão técnica diferente estão chegando, com novas ideias, e isso, no final, agita um pouco o seu dia a dia na hora de se preparar para o treino, na hora de falar sobre os conceitos que estamos discutindo no dia a dia. Eu sinto essa ambição, essa calma positiva. Não há muita calma; é sobre competir e jogar com intensidade.

O que mais disse Xabi Alonso em coletiva

Rudiger voltando: "Rudiger recebeu alta e está no elenco após a cirurgia. Ele seria um jogador muito importante. Amanhã teremos que ir aos poucos, obviamente, mas estamos felizes, e o boletim médico não mudou muito com os demais jogadores. Eles precisam de um pouco mais de tempo, e precisamos ser mais pacientes, porque são tipos diferentes de lesões que duram um pouco mais e exigem mais treinamento para estarem disponíveis."

Mbappé se recuperando: "Ele está melhor. Já voltou do hospital, dos exames e do período de observação que teve que suportar por dois dias. Ele está se recuperando, e estamos cada vez mais otimistas de que ele estará em forma para a partida final contra o Salzburg".

Sobre Alexander-Arnold ter ocupado espaços internos do campo: "O Trent fez isso em muitos times. Ele é um tipo diferente de lateral, ele não joga apenas por fora, ele pode entrar um pouco por dentro, conectar-se com os que estão por dentro. Mas o que acontece ao redor dele é muito importante, e quando entrar também é importante. É sobre trabalhar nisso, sua qualidade, sua compreensão do jogo, para nós é muito positivo".