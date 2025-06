Real Madrid x Pachuca: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Neste domingo, Real Madrid e Pachuca se enfrentam pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Globo (TV Aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Posições na tabela:

Real Madrid: 1 ponto em 1 jogo - 2º lugar do Grupo H no começo da rodada.



Pachuca: 0 ponto em 1 jogo - 4º lugar do Grupo H no começo da rodada.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Fran Garcia; Valverde, Tchouameni e Bellingham; Rodrygo, Garcia e Vinicius Junior



Técnico: Xabi Alonso

Pachuca: Moreno; Rodriguez, Bauermann, Pereira e Gonzalez; Montiel, Pedraza e Palavecino; Dominguez, Rondon e Kenedy



Técnico: Jaime Lozano

Arbitragem: