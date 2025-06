Guardiola no Brasil? Técnico faz mistério sobre trabalhar na América do Sul

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, fez mistério ao falar sobre a possibilidade de trabalhar na América do Sul. O espanhol deu entrevista coletiva antes de os ingleses medirem forças contra o Al Ain, em jogo da 2ª rodada do Grupo H do Mundial.

Ele vem?

"Por que não?", resumiu Guardiola ao ser questionado por um jornalista sobre o assunto.

O técnico nunca escondeu o sonho de comandar uma "seleção grande" em sua carreira de treinador — ele acumula passagens por Barcelona e Bayern de Munique antes de chegar ao Manchester City.

Guardiola chegou a ser um dos alvos da CBF no início do ano ao lado de Carlo Ancelotti e Jorge Jesus. O escolhido, no entanto foi o italiano ex-Real Madrid.

O que mais Guardiola falou?

Futuro de Gundogan. "Não sei de nada. Não falei com ele e, se ele não fizesse parte dos meus planos, não estaria aqui. Mas temos um elenco grande e não podemos ir com tantos jogadores para esta temporada — haveria ainda mais jogadores sem jogar."

Rodri titular? "Não, mas ele está melhorando e, se puder jogar de 20 a 30 minutos, será ótimo. Sei que ele quer entrar em campo, mas precisamos protegê-lo e fazer com que seu joelho se sinta confortável. Ele vem de uma lesão longa."